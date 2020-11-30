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(Özel) Aşkı için ülkesini bırakıp Mersin’e yerleşti Bir yıl önce gençlik kampı için Mersin’e gelen 23 yaşındaki Katalan Nuria, gönlünü Türk genci Şahin’e kaptırdı. İki genç, birbirlerinin dillerini bilmedikleri halde aşık oldu Kampın ardından ülkesi İspanya’ya dönen İngilizce öğretmeni Nuria, hasrete daha fazla dayanamayarak kalbinin sesini dinledi ve aşkı için ülkesini terk ederek Mersin’e yerleşti

İHA

(Özel) Aşkı için ülkesini bırakıp Mersin’e yerleşti Bir yıl önce gençlik kampı için Mersin’e gelen 23 yaşındaki Katalan Nuria, gönlünü Türk genci Şahin’e kaptırdı. İki genç, birbirlerinin dillerini bilmedikleri halde aşık oldu Kampın ardından ülkesi İspanya’ya dönen İngilizce öğretmeni Nuria, hasrete daha fazla dayanamayarak kalbinin sesini dinledi ve aşkı için ülkesini terk ederek Mersin’e yerleşti

– İspanya’nın Barselona kentinde yaşayan Katalan Nuria Comerma Calatayud, bir yıl önce gençlik kampı için geldiği Mersin’de, gönlünü Türk genci Şahin Yıldırım’a kaptırdı. İki genç, birbirlerinin dillerini bilmedikleri halde aşık olurken, bir yılda Türkçe öğrenen ve 5 dil bilen 23 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Nuria, hasrete daha fazla dayanamayarak kalbinin sesini dinledi ve aşkı için İspanya’yı terk ederek Mersin’e yerleşti.
Katalan Nuria Comerma Calatayud, geçen yıl Mezitli Belediyesinin organize ettiği gençlik kampına katılmak üzere İspanya’dan Mersin’e geldi. İlk kez Türkiye’ye gelen, farklı ülkelerden gençlerle birlikte 10 gün Mersin’de kalan ve çeşitli faaliyetlere katılan Nuria, bu sırada merkez ilçe Mezitli Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü sorumlusu 30 yaşındaki Şahin Yıldırım ile tanıştı. İki genç birbirlerinden çok hoşlandı. Katalanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızcayı akıcı bir dille konuşan Nuria Türkçe, Şahin ise hiç yabancı dil bilmiyordu ama gençler bu kısa sürede birbirlerine aşık oldu. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamalar nedeniyle aylarca yüz yüze görüşemeyen, telefonla her gün iletişim kuran gençlerin hasreti giderek büyüdü. Nuria, sonunda ayrılığa daha fazla dayanamayarak 3 ay önce ülkesini terk edip Mersin’e yerleşti.

“Aynı dili konuşamıyorduk ama kalpler konuştu”
Şimdi Mezitli ilçesinde mutlu bir birliktelik sürdüren gençler, öykülerini İHA muhabirine anlattı. “Kamp benim hayatımı değiştirdi” diyen İngilizce Öğretmeni Nuria, “Çalışma kamplarını çok seviyorum. İnternetten araştırdım ve tüm ülkeler içinden Türkiye’yi seçtim, çünkü çok güzel bir ülke olduğunu düşündüm ve çok merak ettim. Sonra Mersin’de bu kampı buldum ve geldim ama Mersin hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Mersin’de bir Türk erkekle tanıştım. O, Mezitli Belediyesinde çalışıyordu. Bu kampı da Mezitli Belediyesi organize etmişti. Kamp kapsamında belediyede tanıştık. Kamp sadece 10 gün sürdü, birbirimizi hiç iyi tanımamıştık ama aşık olduk. Birbirimizi çok sevdik. Herkese çok garip gelebilir, çünkü aynı dili konuşamıyorduk ama öyle hissettik, kalpler konuştu. Sonra İspanya’ya döndüm ve ilişkimizin devam etmesini istedik. Ben hayatımda hiç öyle bir durum yaşamadım ama öyle hissettik” dedi.

“Aşkım için Türkçe öğrendim”
Barselona Üniversitesinde 4 yıl felsefe okuyan, daha sonra bir İngiliz akademide 25 yaş arası çocuklara İngilizce ders veren Nuria, işi çok sevince İngilizce öğretmeni olmak için master yaptığını anlattı. Aşkı için kendi çabasıyla bir yılda Türkçe de öğrenen ve akıcı bir şekilde konuşabilen Nuria, “Türkiye’ye geldiğimde hiç Türkçe bilmiyordum. Dil öğrenmeyi çok seviyorum. Bu yüzden hızlı öğrendim. Bir şeyi seversen onu daha hızlı öğreniyorsun. Tabi ki bizim aşkımız yüzünden Türkçeyi öğrenmek istedim. Onunla konuşmak, anlaşmak için istedim. Hislerimiz çok güçlü ama konuşamazsak birbirimizi nasıl tanıyabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Türkçe ile birlikte Katalanca, İspanyolca, İngilizce, Fransızca olmak üzere 5 dil biliyorum” diye konuştu.

“Buraya gelmem gerektiğini hissettim, çünkü kalbim öyle dedi”
İspanya’yı terk etmesinin çok zor bir karar olduğunu, ailesini, arkadaşlarını geride bıraktığını dile getiren Nuria, “Ama buraya gelmem gerektiğini hissettim, çünkü kalbim öyle dedi. Birlikte olmak istedik. O İspanya’ya gelirse ne yapacak diye düşündüm. O burada gazeteci, güzel bir işi var. Orada hangi işi yapacak? İngilizce ve İspanyolca bilmiyor. Bu yüzden benim Türkiye’ye gelmem daha kolay olacak diye düşündüm. En mantıklı seçim, benim Türkiye’ye gelmemdi. Ailem yüzünden çok zorlandım, çünkü annem, bir ablam ve bir kız kardeşim var, onları çok seviyorum. Onlar için çok ağladım ve çok üzüldüm ama her zaman benim yanımda olacaklar, onu biliyorum. Her gün birbirimizi arıyoruz, her şeyi anlatıyoruz. Bana ‘gitme’ demediler. Annem mutlu olmam için bana destek oldu” ifadelerini kullandı.

“Çalışma izni için başvurumu yaptım”
Mersin’e 3 ay önce geldiğini ve oturma iznini aldığını belirten Nuria Comerma Calatayud, çalışma izni için de başvurusunu yaptığını söyledi. Nuria, “Şimdi çalışma izni almak istiyorum, burada çalışmak istiyorum. Ben öğretmenim ve mesleğimi yapmak istiyorum. Birbirimizi seviyoruz ve böyle mutluyuz.
Birlikte çok güçlüyüz. Hayatımızda çok zor bir şeyi yaptık ve şimdi birlikte her şeyi yapabiliriz” dedi.

“Sevgi evrenseldir”
Şahin Yıldırım ise duygularını paylaşarak, Nuria ile tanıştığında çok etkilendiğini vurgulayarak, “Konuşamıyorduk ama bir şekilde telefonla iletişim kurabiliyorduk. Bu da zaten duygularımızı aktarmamıza yetiyordu. Şimdi birlikte yaşıyoruz. Dayanamadı, İspanya’yla gitti ama geri geldi, çünkü burada birlikte yaşamak istiyorduk. Kendisi çok istediği için buraya geldi, şimdi Mersin’de.
Burada birlikteyiz, Mersin’i çok seviyor. Buraya da aşık oldu. Sevgi evrenseldir. Sevginin dili, dini, ırkı yoktur. Türkçe bilmiyordu, bir yıla yakın zamanda Türkçeyi öğrendi. Ben de ondan çok şey öğrendim, bana çok şey kattı. Çok mutluyuz. Birlikte her şey çok güzel olacak, buna inanıyoruz, inancımız sonsuz” diye konuştu.
Yıldırım, kendi youtube kanalında başlattığı ‘Bi İnsan’ programında da Nuria ile aşkının öyküsünü yayınlayarak, sevgilerini tüm dünyayla paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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