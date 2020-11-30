Mersin'de anaokulu ve anasınıflarında uzaktan eğitime geçildi

Mersin'de Covid19 tedbirleri kapsamında özel kurumlar hariç anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığı bildirildi. Alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Covid19 salgınının seyri dikkate alındığında, 30 Kasım 2020 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.