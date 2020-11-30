CHP'li milletvekili Başarır'a tepkiler AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Peygamber ocağına saygısızlık asla kabul edilemez"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik sözleri, Mersin'deki siyasi çevrelerce tepkiyle karşılandı.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, yaptığı yazılı açıklamada, Başarır’ın provokatif sözlerinin kendilerini derinden yaraladığını söyledi. Türk ordusuna yönelik sözleri dolayısıyla Başarır’ı şiddet ve nefretle kınadıklarını vurgulayan Ercik, "TBMM üyesi bir şahsın milletin ordusuna, peygamber ocağına saygısızlığı asla kabul edilemez. Mersinde yaşayan siyasi görüşü, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bizleri biz yapan değerlere dil uzatanları Torosların yiğit evlatları asla affetmeyecektir. Türk ordusu, korkusuzluğu ve merhametiyle dosta güven, düşmana korku salmış, her zaman ve her yerde yüce Türk milletini temsil etmiş, bizlere onur ve gurur yaşatmıştır. Kahraman ordumuz, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin korunması için milletimizin emrinde gayret ederken, kendini bilmez kişilerin dil uzatmasına aziz milletimiz asla müsaade etmeyecektir" dedi.

Kılavuz: "Türk ordusu alınamaz ve satılamaz"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da Başarır'a sert tepki göstererek, "Türk ordusu binlerce yıllık şanlı mazisi ile bayrağı lekelememiş, sancağı yere düşürmemiş kahramanlar ocağıdır. Alınamaz ve satılamaz" diye konuştu.

Türk ordusunun, Türk milletinin onur ve gurur kaynağı olduğunu dile getiren Kılavuz, "'Türk ordusu satılmış' ifadesini şiddetle ve nefretle kınıyorum. Gazi Atatürk’ün 'Ordu, Türk ordusu. İşte bütün milletin göğsünü güven, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad' sözünü, Atatürk’ün partisini ve kurduğu cumhuriyeti idrak edememişler, Atatürk’ün kemiklerini sızlatmakta olanlar bizim için yok hükmündedir. Yüce Türk milletinin gözbebeği olan Türk ordusuna yönelik bu hadsiz ve hudutsuz açıklama ayaklarımızın altındadır. CHP Mersin milletvekili, bu seviyesiz ve utanç verici açıklama sebebiyle aziz milletimizden ve peygamber ocağı şanlı ve şerefli Türk ordusundan derhal özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

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