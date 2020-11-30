Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor Kültür Park’taki kafeler, tuvaletler, oturma ve oyun grupları tahrip edilirken, Büyükşehir ekipleri, anlık müdahaleler ile oluşan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor Kültür Park’taki kafeler, tuvaletler, oturma ve oyun grupları tahrip edilirken, Büyükşehir ekipleri, anlık müdahaleler ile oluşan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışıyor

İHA

Mersin'de hizmetler tahrip ediliyor Kültür Park’taki kafeler, tuvaletler, oturma ve oyun grupları tahrip edilirken, Büyükşehir ekipleri, anlık müdahaleler ile oluşan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için gece-gündüz çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı eser ve tesisler, bazı şahıs veya şahısların hedefi oldu. Kültür Park’taki kafeler, tuvaletler, oturma ve oyun grupları, bir takım kişi ve kişilerce tahrip edilirken, Büyükşehir ekipleri, anlık müdahaleler ile oluşan çirkin görüntüleri ortadan kaldırmak için gecegündüz çalışıyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde hizmete açılan yeni kafeler ve kurulan yeni oturma, oyun ve spor grupları ile cazibe merkezi haline gelen Kültür Park, kentin önemli bir eksiğini kapatırken, düzenlenen etkinlikler ve projelerle de her kesime hitap eden bir alan haline geldi. Ancak Mersin’de her şeyin daha güzel olması için çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin emekleri ve harcanan maddi kaynaklar, şehir magandalarının hedefi haline geldi. Tuvaletlerde kapıları, lavaboları, kağıt havlulukları, elektrikli kurutma makinelerini, klozetler ve klozet rezervuarlarını kıran kimliği belirsiz bazı kişi veya kişiler, parkın çeşitli noktalarında Mersin halkının hijyenik bir şekilde kullanabileceği yeni çeşmeleri, tabelaları, elektrik panolarının çitlerini, çim sulama kapaklarını, bu alanı araç trafiğine kapatan alüminyum bariyerleri bile kırarak harap etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaca yönelik olarak sahilde hizmete açtığı tuvaletler ile özellikle Mezitli İlçesi 75. Yıl Mahallesi’nde yer alan bir tuvalet de bilinçsiz kullanımdan nasibini alıyor. Tahrip edilen ve kimliği belirsiz kişilerin adeta yatakhaneye çevirdiği tuvaletleri Büyükşehir ekipleri düzenli olarak kontrol edip, eski haline getirse de şahıslar tarafından tekrar tekrar harap ediliyor.
Mersin’de vatandaşların huzur içerisinde sahili gezebilmeleri için 4 bölge çavuşu, 23 tuvalet sorumlusu ve genel temizlik, dikim, bakım elemanı, 6 çim ve yabani ot biçim personeli, 4 sulama ve 2 süpürge personeli görev yapıyor. Toplam 39 personelin görevlendirildiği Kültür Park’ta Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri, hasar gören ve tahrip edilen yerlerin onarımı için aralıksız çalışıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nükleer enerji-radyasyon ilişkisinde doğru bilinen yanlışlar Illınois Üniversitesi Nükleer Plazma Ve Radyoloji Mühendisliği Bölümünden Dr. Mehmet Türkmen: "İnsanlar radyasyon olmadan yaşamlarını sürdüremez" Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünden Nükleer Enerji Mühendisi Onur Murat: "Radyasyonda önemli olan maruz kalma süresi ve doz"
YEREL HABERLER Nükleer enerji-radyasyon ilişkisinde doğru bilinen ...
Başkan Seçer, sahildeki çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, sahildeki çalışmaları inceledi
CHP'li milletvekili Başarır'a tepkiler AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik: "Peygamber ocağına saygısızlık asla kabul edilemez"
YEREL HABERLER CHP'li milletvekili Başarır'a tepkiler AK Parti ...
Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve tadilat uygulaması başladı
YEREL HABERLER Mersin'de evde bakım hizmetlerinde arıza onarım ve ...
Mersin'de süt üreticilerine soğutma tankı desteği
YEREL HABERLER Mersin'de süt üreticilerine soğutma tankı desteği
Büyükşehir, daldaki zeytini vatandaşın sofrasına ulaştırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, daldaki zeytini vatandaşın sofrasına ...
Mersin'de anaokulu ve anasınıflarında uzaktan eğitime geçildi
YEREL HABERLER Mersin'de anaokulu ve anasınıflarında uzaktan eğitime ...
Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı Mersin polisinin, bir otomobilde yaptığı aramada 3 çanta içinde 78 paket halinde 66 kilo 42 gram olan 393 bin 300 adet captagon hap ele geçirildi Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap ...
(Özel) Aşkı için ülkesini bırakıp Mersin’e yerleşti Bir yıl önce gençlik kampı için Mersin’e gelen 23 yaşındaki Katalan Nuria, gönlünü Türk genci Şahin’e kaptırdı. İki genç, birbirlerinin dillerini bilmedikleri halde aşık oldu Kampın ardından ülkesi İspanya’ya dönen İngilizce öğretmeni Nuria, hasrete daha fazla dayanamayarak kalbinin sesini dinledi ve aşkı için ülkesini terk ederek Mersin’e yerleşti
YEREL HABERLER (Özel) Aşkı için ülkesini bırakıp Mersin’e ...
Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ertelendi
YEREL HABERLER Mersin'de geniş katılımlı toplantı ve etkinlikler ...
Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da ...
İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla buluştu Kentin girişinde davul zurnayla ve kurban kesilerek karşılanan Şahin Kırbıyık taraftarın sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER İş adamı Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu taraftarlarıyla ...
Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona kurbanı Tarsus ilçesinde 15 gün içinde korona virüs nedeniyle aynı aileden ölen 4’ncü kişi de gözyaşları arasında toprağa verildi Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar: "Herkes kendinin devleti, kendinin doktoru olsun. Bu virüs bize sokaktaki, dağdaki adamdan değil, sevdiklerimizden, yakınlarımızdan geliyor"
YEREL HABERLER Mersin'de 15 gün içinde aynı aileden 4 kişi korona ...
Mersinliler, 'evde kal' çağrılarına uydu
YEREL HABERLER Mersinliler, 'evde kal' çağrılarına uydu
Arkadaşı, Mert'i başından vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Arkadaşı, Mert'i başından vurarak öldürdü
Sokak ortasında arkadaşını öldürdü Mersin'de 2 arkadaş arasında çıkan kavga, cinayetle son buldu Arkadaşı tarafından silahla vurulan 30 yaşındaki Mert D., olay yerinde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sokak ortasında arkadaşını öldürdü Mersin'de 2 ...
Mezitli'ye yeni yağmursuyu hattı
YEREL HABERLER Mezitli'ye yeni yağmursuyu hattı
Çocuklar, mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğreniyor
YEREL HABERLER Çocuklar, mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğreniyor
Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma eğitimi Mersin Büyükşehir Belediyesince verilen eğitimlerde 500 çocuk mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğrendi
YEREL HABERLER Mersin'de çocuklara mahremiyet ve kişisel savunma ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine destek
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden süt üreticisine ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden başarılı sporculara destek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Spor, bir toplumun mutluluğudur" "Mersin, sporda başarıdan başarıya koşabilecek bir kent"
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden başarılı sporculara ...
Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da ...
Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u tamamlandı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Ocak ayı sonuna kadar bu çalışmayı nihayetlendirmiş olacağız" "Şehir içi trafik, bu projelerle bir hayli rahatlayacak"
YEREL HABERLER Forum Katlı Kavşak Projesinin yüzde 30'u ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X