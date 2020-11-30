Uzm. Dr. Altan: “Anne sütü, bebeği pandemiden koruyor”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orcan Altan, yapılan yeni çalışmalarda ve bilimsel verilerde, anne sütünde bulunan bağışıklık hücrelerinin bebekleri korona virüs dahil birçok enfeksiyona karşı koruduğunun bir kez daha gösterildiğini belirterek, “Bu nedenle özellikle de pandemi döneminde emzirmeden asla ama asla vazgeçilmemelidir” dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orcan Altan, yaptığı açıklamada, anne sütünün, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı da bebekleri koruduğunu söyledi.



“Anne sütü bebekleri koruyor”

Tüm dünyanın korona virüs pandemisi ile uğraştığı bu günlerde, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları olarak da üzerlerine düşen tüm görevleri yapmak için seferber olduklarını vurgulayan Uzm. Dr. Altan, “Her geçen gün çocuklarımızın ve ailelerindeki bireylerin Covid19 enfeksiyonuna yakalandığı haberini alıyoruz. Bu süreçte bize gelen en sık sorulardan biri elbette ki emzirme. Korona virüs ile temas etmiş veya hastalığa yakalanmış olan annelerin bebeklerini emzirip emziremeyeceği veya nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda merak ediyor. Yapılan yeni çalışmalarda ve bilimsel verilerde, anne sütünde bulunan bağışıklık hücrelerinin bebekleri korona virüs dahil birçok enfeksiyona karşı koruduğu bir kez daha gösterildi. Bu nedenle özellikle de pandemi döneminde emzirmeden asla ama asla vazgeçilmemelidir. Emziren anne eğer Covid19 tanısı alan bir bireyle temas ettiyse ve annenin kendisi Covid19 enfeksiyonu tanısı aldı ise emzirmeye ara vermesine gerek yoktur” diye konuştu.



“Emzirirken maske takılmalı”

Annenin bebeğini emzirirken mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan Altan, “Emzirirken veya süt sağımı sırasında mutlaka maske takılmalıdır. Emzirmeden veya süt sağımından önce en az 20 saniye boyunca eller tüm yüzleri olacak şekilde yıkanmalıdır. Yıkanma sonrasında tek kullanımlık havlu ile kurulanmalıdır. Emziren annenin bu süreçte saat, yüzük, bilezik gibi takıları takmaması gerekmektedir. Bireylerin bulunduğu ortam sıkça havalandırılmalıdır. Bireylerin giydiği kıyafetler 6090 derecede yıkanmalıdır. Bol sıvı tüketilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, ayrıca C vitamini takviyesi önerilmektedir. Eğer emziren anneye Covid19 enfeksiyonu nedeni ile medikal bir tedaviye başlandıysa ilacın tipine göre emzirmeye devam edip etmeyeceğine doktoru ile beraber karar vermesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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