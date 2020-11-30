İspanyol Nuria aşkı için Mersin'e yerleşti, 1 yılda Türkçe öğrendi



Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'e bir yıl önce düzenlenen gençlik kampı için gelen İspanyol Nuria Comerma Calatayud (23), gönlünü kaptırdığı Türk genci Şahin Yıldırım (30) için Mersin'e yerleşti. 5 dil bilen ve İngilizce öğretmenliği yapan Nuria, bir yılda iyi derecede Türkçe öğrendi.

İspanya´nın Barcelona kentinde yaşayan Nuria Comerma Calatayud, geçen yıl Mezitli Belediyesi tarafından organize edilen gençlik kampına katılmak üzere Mersin´e geldi. Nuria, farklı ülkelerden gençlerle birlikte 10 gün Mersin´de kaldı. İlk kez Türkiye'ye gelen Nuria, Mezitli Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü çalışanı Şahin Yıldırım ile tanıştı. Kampın ardından İspanya'ya dönen Nuria ile Şahin aşklarını koronavirüs nedeniyle uzaktan yaşamak zorunda kaldı. Kısıtlamaların kaldırılması ile 3 ay önce yeniden Mersin'e gelen Nuria, buraya yerleşti.

'ARAŞTIRARAK TÜRKÇE ÖĞRENDİM'

Katalanca, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca bilen Nuria, bu süreçte akıcı düzeyde Türkçe öğrendi. Mersin'de İngilizce eğitimi veren Nuria, "Kamp için Mersin'e geldim. Mersin'de kısa bir süre kaldım ama çok sevdim. Burada Şahin'le tanıştım. Birbirimizi çok sevdik. Türkçe öğrenmeye karar verdim. Sözlükten, internetten araştırarak Türkçe öğrendim. Şu an beraberiz çok mutluyum" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ YAŞAMAK İSTİYORUM'

Türk insanının çok sıcakkanlı, yardımsever olduğunu belirten Nuria, "İlk zamanlar zorluk çektim ama zamanla alıştım. Herkes çok sıcak kanlı. Bana yardımcı oluyorlar. Türkiye'yi çok sevdim. Zaman ne gösterecek bilmiyorum. Çalışma izni almak, Türkiye'de yaşamak istiyorum" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ SEVGİ HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİ'

Nuria ile ilk tanıştıklarında aralarında bağ oluştuğunu kaydeden Şahin ise, "İlk zamanlar çok zor anlaşıyorduk. O Türkçe bilmiyor ben de yabancı dil bilmiyordum. Ama aramızdaki hisler bunların üstesinden geldi. Sevgi evrenseldir. Nuria burayı çok seviyor. Türkçe öğrendi, ben de ondan bir şeyler öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin Yıldırım, kendi sosyal medya kanalında başlattığı `Bi İnsan´ programında da Nuria ile aşkının öyküsünü yayınlayarak, sevgilerini tüm dünyayla paylaştı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-30 13:10:02



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