Mezitli Belediyesi, İnsan Hakları Haftasını jakaranda koruluğunda kutlayacak

Mezitli Belediyesi, 6 yıl önce dikilen jakaranda fidanlarının bugün ağaç olduğu İnsan Hakları Koruluğunda ‘İnsan Hakları Haftasını kutlayacak.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğu girişini süsleyen İnsan Hakları Koruluğunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu etkinlik için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüsün son günlerde etkisini artırmasıyla birlikte temiz açık havanın öneminin daha çok ortaya açtığına dikkat çekerek, “6 yıl önce diktiğimiz fidanların büyüdüğünü görmekten son derece mutluyuz. Kente doğu yönünden gelenleri muhteşem bir görüntü karşılıyor. ‘Burası Mezitli’ diyeceğimiz güzel bir çalışma yaptık. Adının anlamını da karşılaması için 10 Aralık İnsan Hakları Günü törenimizi jakaranda koruluğumuzda yapmak istiyoruz. Özellikle korona virüsle mücadelede sağlıklı nefes almanın önemi daha iyi anlaşıldı. Evde sıkılan vatandaşlarımızı kapalı alışveriş merkezlerine gitmek yerine kentin 60 farklı noktasında oluşturduğumuz koruluklarımızda temiz havayı jakaranda ağaçlarının muhteşem görüntüleri altında solumaya davet ediyoruz” dedi.

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