Arkadaşını başından vurarak öldüren zanlı yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Mersin'de, dün kavga ettiği arkadaşı Mert Doy'u (30), tabancayla başından vurarak öldüren Burak Cingisiz (27), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ
2020-11-30 17:20:52
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