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Sebze yüklü tır devrildi Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçıldı Zedelenen sebzeleri tarım işçileri evlerine götürdü

İHA

Sebze yüklü tır devrildi Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçıldı Zedelenen sebzeleri tarım işçileri evlerine götürdü

Mersin’in Silifke ilçesinde sebze yüklü tır devrildi. Bir marketin kapısının önüne devrilen tırdaki sebzeler yollara saçılırken, aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Antalya’dan Adana istikametine giden sebze yüklü 06 CJE 55 plakalı tır, Silifke’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tır, bir marketin kapısı önünde kaldı. Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle tırdaki sebzelerin yola savrulması üzerine olay yerine çağrılan tarım işçileri sağlam sebzeleri tekrar kasalara istif etti. Zedelenen sebzeler ise tarım işçileri tarafından evlerine götürüldü.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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