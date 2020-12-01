21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, simit satarken yakalandı; cezadan haberi olmadığını söyledi



Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hüseyin Aşçı (35), simit satarken yakalandı. Şüpheli, cezadan haberi olmadığını, neden gözaltına alındığını da bilmediğini öne sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve adam yaralama suçlarından, hakkında 21 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüseyin Aşçı'nın kent merkezinde bulunduğunu saptadı. Bir süre takip ettikleri şüpheliyi simit satarken yakalayan polis, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Aşçı, adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Arandığını biliyor muydun? Hiç suç işlemedin mi?" sorularına, "Nereden bileyim arandığımı? Sen ne diyorsun Allah aşkına? Nasıl 21 yıl, haberim yok. Nereden bileyim abi? Suç işlemişizdir. Bilmiyorum, bilgim yok. Simit satarken yakalandım" cevabını verdi.

Hakim karşısına çıkarılan şüpheli cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-12-01 10:31:39



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