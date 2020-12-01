Başkan Seçer, engelli dernekleri yöneticileriyle buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözecek işler yapmak istiyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin’de 20 bine yakın engelli vatandaşımızın sorunlarını çözebilecek, sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz” dedi.

Seçer, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen ‘Engelli Dernekleri ile Buluşma Etkinliği’ne katıldı. Seçer, kent genelinden 47 engelli derneğinin davet edildiği etkinlikte, dernek temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

“Yapacağımız hizmetler daha çok 20 bin kişiye tesir edecek hizmetler”

Başkan Seçer, derneklerin ihtiyacı doğrultusunda genel olarak talep edilen tadilat, bakım, onarım ve eşya temini gibi hizmetleri belediye olarak makul seviyelerde karşılayabileceklerini kaydetti. Seçer, daha önce yaptıkları ve bundan sonra da yapılacak olan desteklerin bütün olarak dernekler bazında değil, daha çok kent genelinde kayıtları tutulan sayıları yaklaşık 20 bini bulan engelli vatandaşa yönelik olacağını söyleyerek, “Bizim yapacağımız hizmetler daha çok 20 bin kişiye tesir edecek hizmetler. Onlar çok önemli” ifadelerini kullandı.

Derneklerin akülü araçlar için şarj istasyonu talebine ilişkin de Seçer, “Biz 4 yeni istasyon yaptık. Yönetime geldiğimizde 6 adet vardı. 4 yeni noktayı ilave ettik. Ama bunu arttırabiliriz” diye konuştu.

“Sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz”

STK’lara ilişkin sorunların bir bütün halinde görülmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, bu konudaki düşüncelerini şu cümlelerle dile getirdi: “Şunu açıklıkla ifade edeyim. Yasak savmak için, günü kurtarmak için belediye başkanlığı görevi yapmıyorum. Biz belediyede topluma hizmet eden insanlar, bu anlayışta olmak zorundayız. Çalışma arkadaşlarıma telkinde bulunuyorum. Diyorum ki; yapacağımız işlerin bir sonucu olsun. Bizim oyumuz 1 artsın diye ben kamu kaynağını israf edemem. Ülkemizin hastalığı olan, seçmenin gözünü boyama adına, gereksiz kaynak israfı, zaman israfı, bunları yapamam. Biz Mersin’de 20 bine yakın engelli yurttaşımızın sorunlarını çözebilecek, sonuç alıcı işler yapmak istiyoruz.”

“Mola Evi hizmeti tüm bölgeler için önemli”

Başkan Seçer, Mola Evi’nin tüm ilçelerde kurulmasına yönelik talebe ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, şu an yalnızca Toroslar’daki merkezde hizmet verdiklerini ve Tarsus’ta da bir 'Mola Evi’nin yapımının sürdüğünü belirterek, “Mola evlerinin sadece merkezde, Tarsus’ta değil tüm bölgede önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm ilçelerde ailelerin en büyük sorunlarından biri bu. Vatandaşın hastası var, engelli çocuğu var, çarşıya çıkacak ama bırakacak kimsesi yok. Biz bunu önemsiyoruz ve bunu da süratlendirmemiz lazım. Pandemi bizi birçok konuda engelledi ama bu konuda hiçbir engel tanımadan işlerimizi hızlandırmamız gerekecek” şeklinde konuştu.

“Bunları da hep beraber aşacağız”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile engelli derneklerinin temas halinde olduklarını vurgulayan Seçer, “Bu tip bir araya gelişler ilk değil, son da değil. Bunun sürmesi lazım ki, biz faydalı işler yapalım. Yine ilk fırsatta, hem konuşabileceğimiz hem de zaman geçirebileceğimiz ortamlar sağlayarak bir arada olmak isterim. Keşke şu pandemi olmasa, şurada daha kalabalık bir ortamda otursak, konuşsak. İnşallah bunlar da geçecek. Bunları da aşacağız hep beraber” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.