Başkan Bozdoğan: "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım" Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, artan korona virüs vakaları dolayısıyla vatandaşları uyardı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, salgın sürecinde belediye ekiplerinin 7/24 esasına göre vatandaşların hizmetinde olduğunu belirterek, vatandaşlara 'mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Ekipler bir yandan uygulama noktalarında sürücülere maske ve hijyen kiti dağıtırken bir yandan da hareketliliğin yoğun olduğu pasajları, çarşıları, kamu kurum ve kuruluşlarını, apartmanları ve küçük esnafa ait işyerlerini dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmaları, Covid19 testi pozitif çıkan vatandaşların karantinada tutuldukları evlerinde de yapılıyor. Böylece hem diğer aile bireylerinin hem de apartman sakinlerine hastalığın bulaşma riskinin düşürülmesi sağlanıyor.



“Artan vakalar durumun ciddiyetini gösteriyor"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, korona virüs vakasının ortaya çıktığı ilk tarihten bu yana halk sağlığını koruma amaçlı tedbirleri elden bırakmadıklarını söyledi. Bozdoğan, ”Covid19 alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Pandemi sürecinde halkımızdan isteğimiz maske kullanımına, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve hijyene önem vermeleridir. Artan vakalar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu nedenle tedbirlere daha sıkı şekilde sarılarak yapılan uyarıları mutlaka dikkate almalıyız” dedi.

Tarsus Belediyesi olarak mesai kavramını bir kenara bıraktıklarını, 7 gün 24 saat esasıyla çalışma yürüttüklerini ifade eden Bozdoğan, “Günün her saatinde yurttaşlarımızın hizmetindeyiz. Belediye imkanları doğrultusunda biraz da şartları zorlayarak halkımıza destek olmaya gayret gösteriyoruz. Yeter ki, bir canımız daha bu salgından ötürü yitirmeyelim. Artık üzüntülerin ve sıkıntıların geri de kalmasını istiyoruz. Normal hayata dönebilmek için salgın döneminde kurallara uyup, bıkmadan usanmadan mücadele etmek birinci vazifemiz. Moralimizi yüksek tutup bu salgınla elbirliği ile mücadele etmek için halkımıza çağrı yapıyorum. Lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. İnsanlarla temastan mümkün oldukça kaçınalım. Sağlıklı beslenelim ve elbirliği ile bu salgını atlatalım” diye konuştu.

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