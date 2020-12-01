Toroslar’da yol çalışmaları aralıksız sürüyor

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yaylalarda yol yapım, yeni yol açma ve asfalt çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ve yaylalarda yol yapım, bakım, onarım, asfaltlama ve yeni yol açma çalışmaları program dahilinde gerçekleştirilerek, yerleşim yerleri daha modern bir görünüme kavuşturuluyor. Mahallelerde yol açma ve genişletme çalışmalarına hız verilerek, ilçenin gelişimine katkı sağlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bu kapsamda, Kepirli Mahallesinde yeni yol açım ve kilit parke yol, Yalınayak Mahallesinde sathi asfalt, Hamzabeyli Mahallesinde taş duvar örme, Gözne Mahallesinde kilit parke yol, Tozkoparan Mahallesinde asfalt bakım, Hamzabeyli Mahallesinde ise büz boru döşeme çalışmaları yaptı.



"İlçemizi daha güzel yarınlara hazırlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yol çalışmalarının program dahilinde devam ettiğini belirterek, "İlçemizde kent estetiğine uygun çalışmalar gerçekleştirirken, bir yandan da ulaşımın standardını daha da yükseltiyoruz. Mevcut yolları yenilemenin yanı sıra yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de alternatif yollar açarak yeni yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Hızla gelişen ve büyüyen ilçemizde ulaşım ağını daha akıcı ve güvenli hale getirmek adına ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yol çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En kısa sürede pandemi sürecini atlatıp inşallah daha güzel günlere kavuşacağız" diye konuştu.

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