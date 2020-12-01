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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü (2)

DHA

8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü (2)


`KORONAVİRÜS BAŞIMIZA BELA OLDU´
İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Muhittin Borlukan, mahallede oturan ailenin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, "Koronavirüs başımıza bela oldu. Mahallemiz sakinlerinden Mehmet Aydın´ın oğlu birkaç gün önce bir geziye gitti geldi. Gezi sonrası test yaptırdı. Sonucun ardından evde karantinaya girdi. Bu sırada koronavirüsü babasına bulaştırdı. Babası yaşlı olduğu için kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta kendisini toprağa verdik. Bu sabah da oğlu Musa Aydın rahmetli oldu. Musa'yı toprağa verirken, bu sefer de annesi Ayşe Aydın'ın ölüm haberini aldık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-01 15:14:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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