Başkan Tarhan’dan minik Onur’a genç odası

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kendisine ulaşarak ‘genç odası’ talebinde bulunan 10 yaşındaki Onur Demirel’i kırmayarak, isteğini yerine getirdi. Minik Onur da Başkan Tarhan’a çiçekle teşekkür etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Neşet Tarhan, genç odası talebinde bulunan Anayurt Mahallesinden Onur Demirel’in ihtiyacını giderdi. Dünya Çocuk Hakları Gününde genç odasını hediye ederek mutlu ettiği Onur Demirel, Başkan Tarhan’ı ziyaret ederek teşekkürlerini şahsen iletti. Onur, annesi ve babasıyla birlikte yaptığı ziyarette Tarhan’a yanında getirdiği gülü verdi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette Onur Demirel, “Başkanımıza ulaştığım zaman ihtiyacımın karşılanacağını biliyordum. Başkanımız, sağ olsun kısa sürede bana bir genç odası hediye etti. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.



“En büyük hedefimiz, Mezitli’de yaşayan herkesin mutlu olması”

Onur’a Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye eden Başkan Tarhan da “En büyük hedefimiz, Mezitli’de yaşayan herkesin mutlu olmasıdır. Elimizden geldiği ölçüde tüm vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman da hayırsever vatandaşlarımızla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevimizi yerine getiriyoruz. Onur kardeşimizin böyle bir ihtiyacı olduğunu öğrendik ve hemen yerine getirmeye çalıştık. Umarım, Onur da yarın derslerini çalışıp önemli mevkilere geldiğinde bugünleri hatırlar ve ihtiyacı olan kardeşlerine yardımcı olur” diye konuştu.

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