– Mersin’in Erdemli Belediye Meclisi, 2020’nin son toplantısını gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mecliste aldıkları kararlarla ilçeye daha nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Erdemli Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısı, Mükerrem Tollu başkanlığında, kontrollü sosyal hayat kurallarına uygun olarak yapıldı. Toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü.

Başkan Tollu, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, “2020 yılının son toplantısını gerçekleştirdik. Toplantımızda aldığımız kararlarla Erdemlimize daha nitelikli hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Bizler Erdemli Belediyesi olarak, Sosyal Belediyecilik anlayışı ile yenilikçi ve çağın gereksinimlerine uygun projeler üretmekteyiz. Bu projeleri hayata geçirirken de yeni kararlar almakta ve kentimiz için en doğru yatırımları yapmaktayız. Kamu kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanabilmek adına her kararın üzerinden defalarca geçmekteyiz. Aldığımız bu kararların, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.

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