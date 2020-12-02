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MESKİ, Karacailyas’a 4 bin 929 metre yağmursuyu hattı yapıyor

İHA

MESKİ, Karacailyas’a 4 bin 929 metre yağmursuyu hattı yapıyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesine 4 bin 929 metre yağmursuyu drenaj hattı yapıyor.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karacailyas Mahallesinde başlatılan yağmursuyu hattı imalatlarında sona gelindi. Hattın yapıldığı güzergah üzerinde bulunan okula giden öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile bu yolu kullanan vatandaşlar çalışmaların tamamlanmasıyla su birikintileri nedeniyle zorluk yaşamayacak.
MESKİ çalışmaları kentin 29 noktasında sürüyor. MESKİ’nin Karacailyas Mahallesinde yatırım tutarı 9 milyon 817 bin lira olan yağmursuyu imalatları kapsamında 185 metre 3x2, 935 metre 2,5x2, 211 metre 1.5x1.5, 679 metre 1,25x1,25 metre ebatlarında 2.010 metre betonarme kutu menfez yapılıyor. Entegre Contalı Betonarme Boru ile Ø1200, Ø1000, Ø800 Ø600 Ø500 ve Ø400 milimetre çaplarında 2 bin 919 metre yağmursuyu hattıyla yağmursuyu ızgarası imalatları tamamlanacak.
MESKİ Genel Müdürlüğünün toplam 4 bin 929 metre uzunluğundaki yağmursuyu drenaj hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla Karacailyas Mahallesinin altyapı sorunu ortadan kaldırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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