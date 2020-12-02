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Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ’kurbağa adamlar’ en zorlu görevlerde, vatandaşlara umut oluyor Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sulara dalışlar yaparak, kaybolan insan ve suç aletlerini arayan kurbağa adamlar, herkesin takdirini topluyor Kurbağa adamlar her türlü iklim koşullarında görevini başarılı yapmak için antrenman ve dalışlarını da aksatmadan yapıyor

İHA

Onlar kimsenin girmeye cesaret edemediği sularda, insanların umudu oluyorlar Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ’kurbağa adamlar’ en zorlu görevlerde, vatandaşlara umut oluyor Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sulara dalışlar yaparak, kaybolan insan ve suç aletlerini arayan kurbağa adamlar, herkesin takdirini topluyor Kurbağa adamlar her türlü iklim koşullarında görevini başarılı yapmak için antrenman ve dalışlarını da aksatmadan yapıyor

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ’kurbağa adamlar’, en zorlu görevlerde vatandaşlara umut oluyor. Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sulara dalışlar yapan kurbağa adamlar, kaybolan insan ve suç aletlerini bularak herkesin takdirini topluyor. Kurbağa adamlar her türlü iklim koşullarında görevini başarılı yapmak için antrenman ve dalışlarına da devam ederken, yaptıkları başarılı görevlerle güven veriyorlar.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk alanları olan 3 ilde güven veriyor. Bugüne kadar 3 il dışında Türkiye’nin birçok yerinde önemli olayların aydınlatılmasına yardımcı olan Mersin’in "kurbağa adamları", her türlü iklim ve zorlu görevler için antrenman ve dalışlarını sürdürüyor. Kimsenin girmeye cesaret edemediği karanlık ve akıntılı sularda bazen bir canı kurtaran bazen bir ceset bulan kurbağa adamlar, bazen de suç aletlerini suların dibinden çıkartarak, olayların çözülmesini sağlıyor. Mersin’de görev yapan 7 kurbağa adam, insanlara umut olmaya devam ederken, herkesin de takdirini topluyor.
Yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine konuşan Kıdemli Başpolis kurbağa adam Ömer Çetin, mesleğe 1995 yılında başladığını söyledi. 1999 yılında kurbağa adam seçme sınavını kazanarak bu göreve başladığını kaydeden Çetin, “Mersinliyim. Küçüklüğümden beri denizde büyüdüm. Biz küçükken dışarıdan dalışa gelen insanları görüyorduk. O zamanlar imkanlarımız olmadığı için biz yapamıyorduk ve özeniyorduk. Emniyet teşkilatımızda da böyle bir birim kurulup, sınav açılınca bende girmeye karar verdim ve iyi ki girmişim” diye konuştu.

“Girdiğimiz suların yüzde 95’i tehlikeli sulardır”
Türkiye’de şu anda 23 ilde kurbağa adam su altı grup amirliği olduğunu belirten Çetin, “Bizim seçme sınavlarımız oluyor. Şu anda 180 kurbağa adamımız var. Tabi kurbağa adam olmanın şartları çok zor, o yüzden herkes olamıyor. Önce denizi, suyu sevmek gerekiyor. Zor bir görev. Tabi çevremizden güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü biz genelde can kurtarıyoruz. Hayatını kaybeden insanları çıkardığımızda da insanlar teşekkür ediyor, dua ediyoruz. Çünkü yakınlarının bir mezarı olacak diye seviniyor onlarda. Bazı durumlarda bunun örnekleri de var ulaşamayabiliyoruz. Bu yüzden ölü yada sağ çıkardığımız bütün insanların yakınlarından aşırı derece dua alıyoruz. Buda bizi mutlu ediyor. Biz genelde iç sularda göl, gölet, baraj, nehir, dere gibi yerlerde özellikle görev yapıyoruz. Yani karanlık sularda arama yapıyoruz. Denizde çok fazla görüntü olduğu için birçok insan ceset çıkartabiliyor ve o yüzden bize çok görev düşmüyor. Bizim girdiğimiz suların yüzde 95’i tehlikeli sulardır. Bu gibi sularda görev yapıyoruz” şeklinde konuştu.
Vatandaşları bulmak için her türlü seçeneği uyguladıklarını kaydeden Çetin, “Bugüne kadar birçok olayda yaşadık. Tabi zor iş bizim yaptığımız. Akıntı yüzden suyun yüzüne çıkamadığımız, kafamızı vurduğumuz olaylar da oldu. Biz insanlara umut olmaya çalışıyoruz. 6 aylık arama sonucunda bulduğumuz cesetler var. Ben severek polis oldum ve aşırı derece mutluyum. Kurbağa adam olduğum için ayrıca gururluyum. Şu anda Mersin’de 7 kurbağa adam var. 3 tane ilden ve ilçelerinden sorumluyuz. Talep gelmesi halinde diğer illere de gidiyoruz. En son Tunceli’de kayıp üniversite öğrencisinin aramasına katıldık” ifadelerini kullandı.

“Başkalarının elini sokamadığı sulara dalıyoruz”
Polis kurbağa adam Soner Akar ise 4 yıldır kurbağa adam olduğunu ifade etti. Mersin’de büyüdüğü için denizi çok sevdiğini vurgulayan Akar, “Denizde çalışmayı çok seviyorum. Bu yüzden bu alanı seçmek istedim. Daha önce trafik polisi olarak 9 yıl görev yaptım. Trafik polisiyle karadaydık ve sürekli ayağımız karaya basıyordu. Tabi kurbağa adam olunca farklı çalışmaya başladık. Çünkü biz normal sulara girmiyor. Bizim girdiğimiz sular çok başka. Başkalarının görüp de cesaret edemediği, eline sokamadığı sulara biz dalış yapıyoruz. O yönden insanların bize bakış açısı da olumlu. Bizde suya girerken kayıp insanların yakınlarından güç alıyoruz. Biz ceset bulduğumuz zaman üzülüyoruz tabiki ama bir yönden de olumlu bakıyoruz. Çünkü özellikle denizde kaybolan ve bulunamayan, mezarı dahi olmayan insanlar var. Kaybolan kişiyi hayatını kaybetmiş şekilde bulsak da dışarıda bekleyen insanların beklentisini sonlandırıyoruz. Bu güzel bir olay” dedi.

"İyi ki polis kurbağa adam olmuşuz diyorum"
Polis kurbağa adam olmanın kolay olmadığının altını çizen Akar, “Yaptığımız iş gerçekten çok zor. Karanlık ve akıntılı sularda görev alıyoruz. Bazen el yordamıyla arama yapıyoruz. Ancak burada olduğum için çok mutluyum. Çok fazla insanın yapamayacağı bir iş olduğu için pozisyonumuz çok farklı oluyor. İnsanlar tarafından da bizi beklemeleri, bizim gidip o beklentiyi sonlandırıyor olmamız bize cesaret veriyor. Bu duygular olduğu için çok mutlu oluyorum. İyi ki polis kurbağa adam olmuşuz diyorum. İnşallah bundan sonrada bu başarılarımız, bu görevlerimiz devam eder” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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