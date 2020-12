Can: "Yukarıyı hedefliyorsak Turgutluspor maçını kazanmalıyız"

Misli Com. 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, yarın konuk edecekleri Turgutluspor maçından 3 puan hedeflediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u 10 mağlup ederek kupada 5. tura yükselmelerinin oyuncularının morallerini yükselttiğini, ligde ise 2 haftanın ardından deplasmanda Karabükspor'u 30 mağlup etmelerinin ise kendilerine özgüven kazandırdığına dikkat çeken Hasan Canan Can, Turgutluspor maçında tek hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu kaydetti.

Takımda maç öncesi sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığını belirten Can, Turgutluspor maçı ile ilgili şunları söyledi:

"Takım olarak Turgutluspor maçına hazırız. Ligde 2 haftanın ardından 3 puan alarak oyuncularımız özgüven kazandı. Ligde her takımı yenecek güçteyiz. Turgutluspor karşılaşmasının çok zorlu bir 90 dakikaya sahne olacağının bilincindeyiz. Bu maç zirve yolunda 6 puan değerinde. Yukarıyı hedefliyorsak Turgutluspor maçını kazanmalıyız. Zirveyle olan puan farkını hedef yolundaki rakibimiz olan Turgutluspor'u yenerek azaltmalıyız. Yönetim, teknik ekip ve oyuncularımız kazanmaya odaklandık. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. İç saha avantajımızı en iyi şekilde kullanarak sahadan 3 puanla ayrılıp, yolumuza emin adımlarla ilerlemek azmindeyiz.”

