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Toroslar Belediyesinde Ar-Ge, tarım ve turizm alanında 3 yeni müdürlük kuruluyor

İHA

Toroslar Belediyesinde Ar-Ge, tarım ve turizm alanında 3 yeni müdürlük kuruluyor

– Toroslar Belediye Meclisi, yayla ve kış turizminin yanı sıra, tarım alanında fonksiyonel çalışmalar yürütmek üzere ArGe Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü kurulmasına ilişkin komisyon raporlarını oy birliğiyle onayladı.
Toroslar Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısını Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında yaptı. Başkan Yılmaz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, korona virüse karşı ilçe genelinde topyekun mücadele ettiklerini kaydederek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.

Tarımsal faaliyetler ve doğa turizmini daha da geliştirecek adımlar atılıyor
Toplantıda, Başkan Yılmaz’ın teklifiyle komisyonlara havale edilen ArGe Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü kurulmasına ilişkin madde görüşülerek karara bağlandı. Buna göre, geleceğini ArGe, tarım, turizm ve istihdam odaklı projelerde arayan Toroslar Belediyesi, yayla ve kış turizminin yanı sıra, tarım alanında fonksiyonel çalışmalar yürütmek üzere 3 yeni birim kuruyor. Kurulacak yeni müdürlükler, Toroslar’da tarımsal faaliyetler ve doğa turizminin öne çıkarılmasına imkan sağlayacak.
Toplantıda, Başkan Yılmaz’ın önergesiyle meclis gündemine alınan Toroslar Belediyesinin teşkilat şemasının güncellenmesine ilişkin konu tüm komisyonlara havale edilerek oy birliğiyle kabul edildi.
Başkanı Yılmaz, tarımsal faaliyetlerin ön planda olduğu Toroslar'ın eşsiz doğal güzelliklerini ve yayla turizmini daha da ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, belediyenin teşkilat şemasını da bu doğrultuda güncellediklerini söyledi. Yılmaz, "Toroslarımızın ekonomisi tarıma dayalı. Vatandaşımıza dokunan fonksiyonel hizmetler ve doğrudan çözüm üreten çalışmalar yapıyoruz. Projelerimiz de bu yönde. Belediyemizde tarımsal hizmetlerle ilgili bir birimimiz yoktu. Yayla ve kış turizmi de büyük önem verdiğimiz konular arasında. Bu nedenle İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ile Mali Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığını birleştirerek ARGE ve Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ve altında ARGE Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğünün kurulmasını ve faaliyetlerine başlaması istiyoruz" diye konuştu.
Toroslar Belediyesine ait Toroslar Doğa İmar İnşaat Turizm Gıda ve Ticaret Anonim Şirketinin genel kurulunu yapmak, diğer iş ve işlemlerini yürütmek üzere Başkan Yılmaz’a veya görevlendireceği bir kişiye yetki verilmesine ilişkin teklif de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Toroslar Belediyesi tarafından gerçekleştirecek olan kültür, sanat, turizm, tanıtım ve spor faaliyetleri, sosyal projeler, çalıştaylar, kongreler, seminerler gibi gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalama konularında Başkan Yılmaz’a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu da görüşülerek karara bağlandı.

1/1000 ölçekli imar planında 8. etaba gelindi
Toroslar Belediyesinin 2021 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesi görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Mersin İli Toroslar İlçesi 3. Etap, 4. Etap, 5.Etap, 6. Etap, 7. Etap ve 8. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planlarına ilişkin tüm komisyonların ortak raporu görüşülerek, çalışmaların devam etmesinden dolayı bir ay ek süre verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

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