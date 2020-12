Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katıldığı bir televizyon programında, Mersin’in yatırımcılar için tüm kaynaklarıyla elverişli bir kent olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için Mersin her imkanı sunuyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, ulusal yayın yapan bir televizyon kanalında programa katılarak, Mersin’de kadın merkezli çalışmalardan tarımsal kalkınmayı amaçlayan projelere kadar önemli çalışmaları anlattı.



“Mersin her alanda istikbal vaat ediyor”

Yatırımcıların Mersin’i keşfetmelerine yönelik yaptığı açıklamada Seçer, “Mersin, Türkiye’de huzurlu, değer bilen, bereketli bir kentte yaşama arayışında olan herkes için her imkanı sunuyor. Cebinde bir sermaye birikimi olan, bir yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız gelsin, sırtımızda taşıyalım. İş arayan vatandaşlarımıza istihdam alanları yaratalım. Sanayisi gelişmiş kentlerde bir doymuşluk olabilir ama benim bölgem bu anlamda insan kabul edebilir” diye konuştu.



“İleri teknoloji kampüsü diye bir projeksiyonumuz var”

Mersin’in öğrenci kenti olma hüviyetine doğru da hızla ilerlediğini söyleyen Seçer, “50 binin üzerinde öğrencimiz var. Bizim ileri teknoloji kampüsü diye bir projeksiyonumuz var. Mucit yapıdaki gençlerimizin gelip orada çalışmalarını yapma olanağını sunmayı amaçlıyoruz. Ürettikleri icatları ekonomik değere dönüştürüp markalar oluştursunlar, çünkü artık dünya buna doğru gidiyor. Tarımda veya sanayide, hangi alanda olursa olsun yerinizde kalmışsanız geride kalmış sayılırsınız. Daha böyle gelişmiş teknolojileri kullanabilecek ortamlar oluşturmamız lazım. Mersin özeline dönecek olursak, her alanda istikbal vadeden sanayi, lojistik, turizm, tarım gibi alanları kapsıyor. Türkiye’nin en değerli ürünlerinin yetiştiği kentlerin başında geliyor” şeklinde konuştu.



“Üretime imkanlar sunarak kırsalda hayatı geliştirmeyi hedefliyoruz”

Seçer, tarımsal üretimin canlanması açısından kent genelinde yürütülen “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim” projesine dair bilgiler sunarak, “Tarımsal çalışmalarımız, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza yerinde üretim yapma olanağı sunmaya yöneliktir. 60 aileye küçük hayvan dağıtımı yaptık. Küçükbaş hayvan dağıtımı yaptığımız üreticilerin 27’si kadın. Bu 5 yıllık bir proje ve projeyi başlatmamızın amacı damızlık popülasyonunu arttırmak. Her bir aileye 25 hayvan verdik. Bu üreticiler aile işletmeleri, yani küçük işletmeler. Üreticilerimiz köyünde kalsın, hayvancılık yapsın diye biz onlara bir marş motoru görevi yapalım dedik. Böylelikle bu üretimler yayılsın istedik” ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimi artırmak adına fide, fidan dağıtımları da yaptıklarını söyleyen Seçer, üretime imkan sunacak projeksiyonları yaparak kırsalda hayatı geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu çalışmalarda da özellikle kadınlara pozitif bir olanak sunduklarını vurguladı.



“Biz istiyoruz ki, kentimizde sanat olsun, barış ve kardeşlik türküleri söylensin”

Pandemiden dolayı sıkıntılar yaşayan sanatçılara nefes aldırmak için çalışmalar yaparak onları desteklediklerini anlatan Seçer, Şehir Tiyatrosuna da yeni oyuncu alımı yaptıklarını söyledi. Başkan Seçer, kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Biz istiyoruz ki, kentimizde müzik olsun, sanat olsun, barış ve kardeşlik türküleri söylensin” dedi.

