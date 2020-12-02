Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni TV’nin konuğu oldu

Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, Toros Üni TV’de yayınlanan Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem programının bu haftaki konuğu oldu. Erim, Akdeniz Kent Konseyinin bağımsız çalıştığını, aldığı kararları belediyeye bildirdiğini söyledi.

Toros Üni TV, kent dinamiklerini Mersinlilerle buluşturmaya devam ediyor. Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem programının bu haftaki konuğu Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim oldu. Programda kent konseyinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Erim, “Kent konseyi görevi yüklenen belediye başkanlığına şahitlik yaptım. Akdeniz Kent Konseyi oluşurken Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’tan bir teklif geldi. Akdeniz’de şubesi olmayan odalar ve üniversiteler de dahil kurumlardan temsilci isteyerek bir seçimle gerçekleştirdik. Bu noktada ‘Akdeniz Kent Konseyi kağıt üzerinde olan bir kent konseyi olmayacak’ şeklinde bir ifade kullandım. Mutlaka şehirlere dokunan, şehirle bu yapıyı belediye ile bütünleştirmeye çalışan bir yapı olması gerekmektedir. Mart ayında oluşan salgın bu çalışmaların başlatılmasını ister istemez olumsuz yönde etkilese de bununla ilgili çalışmalar başlayacaktır” dedi.

Akdeniz Kent Konseyinin bağımsız çalıştığını ifade eden Başkan Erim, “Konseyimiz bağımsız olarak aldığı kararları belediyeye resmi yazı olarak sunan bir yapıya sahip. Çankaya İlkokulu ticari bir alan olarak işaretlenmiş, bununla ilgili belediyeye bir yazı yazıp buranın mutlaka kültürel bir alan olarak işaretlenmesiyle ilgili girişimi biz başlattık. Mersin’deki tüm engelli dernekleri bir araya toplayarak ortak proje hazırlayıp, ortak çalışmalarda bulunduk” diye konuştu.

Toros Üniversitesinin kente yaptığı katkıları da dile getiren Erim, “Akademisyenler, bilgiyi sadece öğrencilere değil, kente de aktararak şehirle bütünleşebilir. Bizim de üniversitelerden beklentimiz tam olarak budur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.