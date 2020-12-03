Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, her yaş kategorisinden öğrenciye rehberlik ve psikolojik destek sağlamak amacıyla 'Öğrenci Danışma Merkezi' açılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesinde açılacak 'Öğrenci Danışma Merkezi'nde, okul öncesinden üniversite öğrencilerine kadar her yaştan öğrenciye destek sağlanacak. Öğrenciler, sınav kaygılarına, öğrenim hayatlarında yaşadığı sıkıntılardan dikkat ve motivasyon eksikliklerine kadar birçok konuda merkeze başvuru yapabilecek. Kariyer basamaklarını tırmanan öğrenciler, karşılaştıkları sorunlarla merkezde baş edebilecek.

Merkezde okula devam edemeyen öğrencilere yönelik proje de yürütülecek

Merkezde yürütülecek bir çalışma da okula devam etmekte güçlük çeken öğrencilerin eğitim hayatına yeniden kazandırılmasına yönelik olacak. Alman Uluslararası İşbirliği TeşkilatıGIZ tarafından 35 bin Euro destek almaya hak kazanan proje, 1525 yaş aralığındaki öğrencileri kapsayacak ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun, 'Hemşehri Hukuku' başlıklı 13. maddesinde yer alan, 'Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir' ifadesi esas alınacak. Koordinatörlüğünü Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günnur Ertong Attar’ın yaptığı projeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da geçici koruma kapsamındaki Suriyeli gençler de yararlanabilecek.

“Ortak bir görüş geliştirebilmek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdik”

Öğrenci Danışma Merkezinde uygulanacak projeyle ilgili aralarında ilçe belediyeleri, dernekler, üniversiteler ve ilgili kamu kurumlarının da olduğu ilk çevrimiçi toplantı gerçekleşti. Toplantıya katılarak paydaş kurumlara Öğrenci Danışma Merkezi ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, paydaşların projeyle ilgili görüşlerini de dinledi.

“Öğrencilerimizin birçok problemle başa çıkmaları noktasında yardımcı olacak”

Öğrenci Danışma Merkezi’nden bahseden Gökayaz, “Öğrencilerimizin okul hayatlarında karşılaştıkları birçok problemle başa çıkmaları noktasında yardımcı olacak. Öğrenci kapsamı içerisine giren bütün çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet verebilecek. Okul öncesi dönemden başlayıp üniversite hayatının sonuna kadar olan süreç içerisinde öğrencilerimizin karşılaştıkları problemlerle ilgilenecek. Kendi birimimiz içerisinde kendi departmanlarımız ve alanlarımızda uzman arkadaşlarımız olacak. Kendi içimizde bir branşlaşmayla bütün bu problemleri ele almak istiyoruz” dedi.

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