İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, dezavantajlı grupların sosyoekonomik hayata uyumlarının arttırılması, işgücü piyasasında istihdam edilmeleri ve kendi işlerini kurmalarına yönelik çalışmalar kapsamında hibe desteği verildiği bildirildi.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kurum olarak özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli, eski hükümlü, kadınlar, gençler başta olmak üzere bu grupların işgücüne dahil olmaları amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı gibi hizmetleri sunduklarını belirtti.

Kutlu, engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve firmalara ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla pandemi dönemi dışında haftanın her perşembe gününü engelli seçmelerine ayırdıklarını, bunun yanında engelli vatandaşların iş başvurularındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla iş ve meslek danışmanlarınca iş arama becerileri eğitimi vererek kurumsal destek sunduklarını kaydetti.

Engelli vatandaşlara verdikleri hizmetin bununla sınırlı olmadığını ifade eden Kutlu, kendi İşini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılı 1. dönemine ait hibe proje başvurularının kasım ayı itibariyle başladığını, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini vurguladı.

Proje sunmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin, 'www.iskur.gov.tr' adresindeki 'duyurular' bölümünde yayımlanan rehbere göre evraklarını hazırlayarak, 18 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve Erdemli, Silifke, Tarsus, Anamur hizmet merkezlerine ve bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden teslim etmeleri gerektiğini söyleyen Kutlu, "İşkur'a kayıtlı 18 yaşını tamamlamış engelli ve eski hükümlülerimiz de emekli olmamak, kendi üzerine kayıtlı iş yeri ya da işletme olmaması, iş yerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmek, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak gibi şartlar aranacaktır. Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde, eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığı ile proje başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile müdürlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmayacaktır. Eski hükümlüler için, Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan kuruluş desteği verilecektir" dedi.

Kendi işini kurmak isteyen engellilere ve engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayacak projelere karşılıksız hibe desteği verileceğini ifade eden Kutlu, engellilerin kendi işini kurmaları halinde 65 bin TL hibe desteği verileceğini söyledi.

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