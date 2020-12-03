Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı

İHA

Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı

Mersin'de bazı belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü, yayımladıkları mesajlar kutladı.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, herkesin, bir gün engelli duruma düşebileceğini aklından hiçbir zaman çıkarmaması gerektiğinin altını çizerek, “Engellilik meselesi, sadece engelli kardeşlerimiz veya ailelerinin değil, tüm insanlığın meselesidir. En büyük engel, sevgi eksikliğidir. Yüreğimizden sevgiyi asla eksik etmeyelim” dedi. “Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları duvarları ortadan kaldırıp, sorunlarının çözümüne katkı sunan her türlü projede yer almaya hazırız. Engelli kardeşlerimizi toplumsal yaşama ve özellikle de istihdama kazandıracak projelere büyük değer veriyoruz” diyen Gültak, belediye olarak, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalık oluşturan kültürel, sosyal ve ekonomik birçok proje ve etkinliği Akdeniz’de hayata kattıklarını ifade etti.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise sevgi ve dayanışma ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ettiklerini belirterek, "Engelli bireylerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak, geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması hepimizin görevidir. Unutmamalıyız ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Önemli olan gönüllerde engel olmasın" ifadelerini kullandı.
"Engellerin farkındayız" diyen Yılmaz, "Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabildiklerini görüyoruz ve onların mutlu bireyler olarak hayata sarılmalarından dolayı bizler de büyük mutluluk duyuyoruz. Bu bilinçle sporda, bilimde, kültürel ve sosyal alanda ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarıyla gurur duyduğumuz engellilerimizin her zaman yanlarındayız. Onların toplumsal hayata katılımlarının yanı sıra, meslek edinip üretken hale gelmesi, sağlık, eğitim ve ulaşım hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için projeler ve çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Mezitlililere engelsiz bir kent sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sokak, park gibi sosyal alanları engelli vatandaşların rahat şekilde yaşamını sürdürecek bir planlama yaptıklarını kaydeden Tarhan, başta tüm belediye hizmet binası olmak üzere tüm tesis ve birimleri engellilerin rahat şekilde kullanabileceği şekilde dizayn ettiklerini belirtti. Tarhan, “Engelli vatandaşlarımız ve çalışanlar başta olmak üzere bireylerin erişilebilir bir yapı içerisinde yardımsız hareket etmeleri, psikolojik açıdan kendilerini iyi ve rahat hissetmesi anlamında büyük önem taşıyor. Engelli vatandaşlar hiçbir yardıma gereksinimi olmadan caddeden itibaren belediyemizin her noktasına ulaşabiliyor, hizmetini alıyor. Her katta üç farklı noktada engellilere özel tuvalet ve lavabolar özel tasarımıyla ihtiyaca cevap veriyor. Yeni teknolojisi, hizmet üretimini, kaliteyi ve performansı düşürmeden, sosyal refahı engellemeden enerji tüketiminin azaltılması ve enerji tasarrufu da sağlayabiliyor” dedi.
"Bir gün değil, her gün yanınızdayız"
AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de engellilerin sorunlarına önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti; "Hükümetimiz göreve geldiği 2002 yılından bu yana, sosyal devlet olmanın birinci şartı olan engellilerimizin önündeki toplumsal engellerin ortadan kaldırılması adına birçok önemli düzenlemeye yer vermiştir. Engelli vatandaşlarımıza uygulanacak olan pozitif ayrımcılığın arttırılması için her geçen gün daha ileri adımlar atılmaktadır. Birtakım engellerine rağmen hayata tutunmaya çalışan ve onurlu bir şekilde yaşamak amacıyla ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımıza fırsat eşitliği oluşturup her türlü engel ortadan kaldırıldığında başaramayacağı hiçbir şey olmayacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete kazandırıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete ...
İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
YEREL HABERLER İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski ...
Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor
YEREL HABERLER Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor
Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor
Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor
Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik kodlama' eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik ...
Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi ...
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
YEREL HABERLER 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü Mersin'de 12 yıl önce Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü Mersin'de 12 yıl ...
Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni TV’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni ...
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 adet sera kurdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 ...
Mezitli'de Covid-19'a karşı robotik kollu konteyner sistemi
YEREL HABERLER Mezitli'de Covid-19'a karşı robotik kollu konteyner ...
Sosyal mesafeli araç muayenesi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli araç muayenesi
Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent”
YEREL HABERLER Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan ...
Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği parayı sokak hayvanlarına bağışladı
YEREL HABERLER Küçük Deniz Kaan, balon ve mısır satarak biriktirdiği ...
Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak öldürülmüş Mersin'de 12 yıl önce trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü belirlendi Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kazayla değil trafikte sıkıştırılarak ...
Yenişehir’de inşaat sahalarına düzenleme geldi
YEREL HABERLER Yenişehir’de inşaat sahalarına düzenleme geldi
Toroslar Belediyesinde Ar-Ge, tarım ve turizm alanında 3 yeni müdürlük kuruluyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesinde Ar-Ge, tarım ve turizm ...
Mersin'de vakalar yüzde 100 arttı, vali sosyal medya hesabından uyardı Su: "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim"
YEREL HABERLER Mersin'de vakalar yüzde 100 arttı, vali sosyal medya ...
Akkuyu NGS’nin birinci ünitesine ait reaktörün kapağı üretildi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin birinci ünitesine ait reaktörün kapağı ...
Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle engeller kaldırılıyor
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezinde uzman eğitimcilerle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X