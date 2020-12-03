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Mersin'de korkutan yangın Erdemli ilçesinde serada çalışmaya giden üreticinin evinde çıkan yangında maddi hasar oluştu Evin çatısının altında bulunan güvercin yuvası ise yangından etkilenmedi

İHA

Mersin'de korkutan yangın Erdemli ilçesinde serada çalışmaya giden üreticinin evinde çıkan yangında maddi hasar oluştu Evin çatısının altında bulunan güvercin yuvası ise yangından etkilenmedi

Mersin'in Erdemli ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçtepe Mahallesi Kızılhayat Sokak'ta serada çalışan Ali Aydın'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinden bazıları yangına müdahale ederken, bazıları da itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Kısa sürede eve ulaşan ekipler, yatak odasında başlayan yangına müdahalede bulundu. Sokağın elektrikleri kesildi, tedbir amaçlı olay yerine bir de ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ev tamamen yanmaktan kurtarıldı. Ali ve Ayşe Aydın çiftine ait evde daha önce de yangın çıktığı ve bu yangının da maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.

"Daha önce de yanmıştı"
Alevlere müdahale eden mahalle sakinlerinden Mustafa Akıncı, "Komşumuz seraya domates toplamaya gitti, biz de yukarıya bahçeye gittik. Bir adam yol kenarında 'sizin orada yine bir yangın var' dedi. Baktık ki duman çıkıyor. Alevlerin en çok olduğu yatak odasına müdahale ettik. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili henüz bir bilgimiz yok. Komşumuzun evi daha önce de yanmıştı, yine yandı" dedi.
Öte yandan evin kuzey kısmı yangından fazlasıyla etkilenirken, güney kısmında çatının altında bulunan güvercin yuvasının yangından etkilenmediği görüldü.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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