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Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin Kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştı

İHA

Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin Kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde dış satımın yarısından fazlasını narenciye ürünlerinin oluşturduğunu belirtti. Sin, “Kasım ayında 207 milyon dolarlık mandarin, limon, portakal ve greyfurt ihraç ettik. Narenciye ürünlerinin ülkemizin yaş meyve sebze ihracatındaki payı yüzde 56’ya tırmandı” dedi.
Başkan Nejdat Sin, son 30 yılda narenciye üretimini üçe katlayan Türkiye’de ağaç sayısının 47 milyonu aştığını, rekoltenin 4,3 milyon tona ulaştığını vurgulayıp, ortaya çıkan tabloda Türk narenciye sektörünün küresel oyuncu haline geldiğini ifade etti. 20202021 narenciye sezonunda rekoltede artış beklendiğini kaydeden Başkan Sin, “Eylül ayının ilk haftasından itibaren başlayan yeni narenciye sezonunda hasadın en hızlı dönemine girdik. Bu bereket, doğal olarak kasım ayı ihracatımıza da yansıdı. Kasım ayında ülkemizin 371 milyon 582 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 207 milyon dolarlık kısmını narenciye ürünleri oluşturdu” dedi.

En fazla ihraç edilen ürün mandarin
Sektör olarak kasım ayında 693 bin ton yaş meyve ve sebzeye ihracat pazarlarında değer kazandırdıklarını, bu rakamın 410 bin tonunu narenciye ürünlerinin oluşturduğunu ifade eden Başkan Nejdat Sin, “Kasımda yaş meyve sebze ihracatımızın zirvesine narenciye ürünleri yerleşti. Bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün 116,7 milyon dolar değer ile mandarin oldu. İkinci sırada 49,8 milyon dolar değer ile limon, üçüncü sırada 28,7 milyon dolar değer ile portakal yer aldı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına dönemine göre ihracat oranı en fazla artan ürünlerimiz ise hurma, ayva, elma, biber ve limon oldu. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak kasım ayında ülkemizin yaş meyve sebze ihracatına verdiğimiz destek yüzde 51 düzeyinde gerçekleşti.“ diye konuştu.
Türkiye’nin kasım ayı yaş meyve ve sebze ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Nejdat Sin, ana pazarları Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin oluşturduğunu dile getirip, şunları söyledi:
“Kasımda en fazla yaş meyve ve sebze ihraç ettiğimiz ülke yüzde 26 artış ve 157,1 milyon dolar değer ile Rusya oldu. Yüzde 2 artış sağladığımız Ukrayna 35,2 milyon dolar değer ile ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 48 artış yakaladığımız Irak, 33,7 milyon dolar değer ile üçüncü sırada takip etti. Kasımda ihracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda yüzde 424 artış ve 8,6 milyon dolar değer ile Suriye birinci, yüzde 90 artış ve 4,7 milyon dolar değer ile Bangladeş ikinci, yüzde 63 artış ve 7,7 milyon dolar değer ile İsrail üçüncü sırada yer aldı.”
Başkan Nejdat Sin, 2020 yılı OcakKasım ayları arasında Türkiye’nin toplam yaş meyve sebze ihracatının yüzde 22 artışla 2 milyar 325 milyon dolara ulaştığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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