Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru Akif Aşık (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık'ın cenazesi, morga kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN
2020-12-03 14:49:34
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