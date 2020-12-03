Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Türk Hekimi Sabuncuoğlu’nun 556 yıllık eseri ‘Cerrahiyyetü'l Haniyye’ günümüze ışık tutuyor 600 yılı aşkın süre önce hastalıkların tedavi yöntemlerini, bizzat çizdiği minyatür resimlerle destekleyerek anlatan Türk hekimi, cerrahı, tıp alimi Sabuncuoğlu’nun, Prof. Dr. İlter Uzel tarafından Türkçe’ye çevrilerek 1992’de Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan kitabının ikinci baskısı da bu ay içinde kitapevlerinde yerini alacak Prof. Dr. Uzel: “Türk olduğum için gurur duyarak söylüyorum; Sabuncuoğlu en sistematik çalışan insan”

İHA

(Özel) Türk Hekimi Sabuncuoğlu’nun 556 yıllık eseri ‘Cerrahiyyetü'l Haniyye’ günümüze ışık tutuyor 600 yılı aşkın süre önce hastalıkların tedavi yöntemlerini, bizzat çizdiği minyatür resimlerle destekleyerek anlatan Türk hekimi, cerrahı, tıp alimi Sabuncuoğlu’nun, Prof. Dr. İlter Uzel tarafından Türkçe’ye çevrilerek 1992’de Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan kitabının ikinci baskısı da bu ay içinde kitapevlerinde yerini alacak Prof. Dr. Uzel: “Türk olduğum için gurur duyarak söylüyorum; Sabuncuoğlu en sistematik çalışan insan”

– Türklerin gurur duyacağı Türk Hekimi Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun dünya tıp tarihine geçen 556 yıllık eseri “Cerrahiyyetü'l Haniyye” kitabı günümüze ışık tutuyor. O dönemdeki hastalıkların tedavi yöntemlerini, bizzat çizdiği minyatür resimlerle destekleyerek anlatan Sabuncuoğlu’nun, Prof. Dr. İlter Uzel tarafından Türkçe’ye çevrilerek 1992’de Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan kitabının ikinci baskısı da bu ay içinde kitapevlerinde yerini alacak.
Osmanlı döneminin ünlü Türk hekimlerinden, cerrah ve tıp alimi Amasyalı Şerefeddin Sabuncuoğlu, 600 yılı aşkın süre önce uyguladığı tedavi yöntemleri, günümüzdeki tıp çalışmalarını, özellikle de bugün tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı geliştirilmeye çalışılan aşı çalışmalarını anımsatıyor. O dönemde çok yaygın olan yılan zehirlenmelerine karşı ilaç geliştirmeye çalışırken önce hayvanları sonra da kendisini denek olarak kullanan Sabuncuoğlu, 492 sayfalık ‘Cerrahiyyetü'l Haniyye’ kitabında daha birçok yöntemi ve tıp aletini ayrıntılarıyla anlatıyor.
Sabuncuoğlu’nun bu önemli eserini, tıp tarihi alanındaki en önemli eserleri günümüz Türkçesine çeviren Prof. Dr. İlter Uzel tıp tarihine kazandırdı. Diş hekimliği alanında uzman, ayrıca tıp tarihinde ilk defa diş hekimleri arasında tıp bilimleri doktorası yaparak tıp tarihi doktoru olan, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. İlter Uzel’in uzun araştırmalar sonucunda günümüz Türkçesine çevirdiği Cerrahiyyetü'l Haniyye’nin ikinci baskısı da Türk Tarih Kurumu tarafından basılmaya başlandı.

“Bu eser, o zamana kadarki bilgi birikiminin ötesine geçmiş”
Mersin’de yaşayan ve çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Uzel, Türk hekim ve cerrah Sabuncuoğlu ve kitabıyla ilgili İHA’ya açıklama yaptı. “Tıp tarihi çalışmalarımı hiç bırakmadım, çünkü Türk tıbbı hem çok zengin hem henüz daha yeteri kadar araştırılmamış bir alan” diyen Uzel, tıp tarihi alanında yaptığı en büyük çalışmalardan birinin ünlü Türk hekimi ve cerrahı, Türk dili uzmanı Amasyalı Şerefeddin Sabuncuoğlu ile ilgili çalışmalar olduğunu söyledi. Sabuncuoğlu’nun 1385 yılında Amasya’da doğduğunu belirten Uzel, “Kendisi 17 yaşından itibaren bugün ayakta olan ve Amasya Belediyesi tarafından Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Müzesine dönüştürülen hastanede 17 yıl başhekimlik yapmış ama aynı zamanda çok uzun bir süre hekimlik yapmış. Çok büyük bir tıp birikimi var. O dönemin bilim dilleri olan Arapça ve Farsçayı çok iyi biliyor. Ayrıca Rumca biliyor ve bütün bu bilgi birikimiyle önceden üç eser bırakıyor günümüze. 1465 yılında ‘Cerrahiyyetü'l Haniyye’ adıyla bir anıt eser meydana getiriyor. Bu eser, o zamana kadarki bilgi birikiminin ötesine geçmiş. Kendisinden önce yaşayan ünlü cerrahların kitaplarından yararlanmış, fakat içerisine çok önemli katkılar koymuş” dedi.

“Geliştirdiği ilaçları önce hayvanlarda sonra kendinde deniyor”
Sabuncuoğlu’nun, kitabında yer verdiği tedavi yöntemlerinden ve yeni bilgilerinden örnekler veren Prof. Dr. Uzel, “Sabuncuoğlu’nun çok önemli katkılardan biri, doğu tıbbıyla ilgili yaptığı deneylerdir. Ayrıca, insanın kendisine kan nakli vardır, otohemoterapi, yani önce kan alıyor sonra aynı kanı aynı kişiye tekrar veriyor. Ayrıca o dönemde son derece önemli olan hayvan zehirlenmeleri, yılan zehirlenmeleriyle ilgili bulmuş olduğu ilacı önce horozda deniyor, arkasından bizzat kendi üzerinde deney yapıyor. 1468 yılında 85 yaşındayken de MücerrebName eserini yazıyor. Biz bu üç eserini tanıyoruz ama bunlar içerisinde en çok şöhret yapan Cerrahiyyetü'l Haniyye, yani Fatih Sultan Mehmet’e armağan ettiği kitap” diye konuştu.

“Kendi çizdiği 160 civarında tıbbi resim var”
Kitabın o zamana kadarki bilgi birikiminin yanı sıra yeni bilgiler de içerdiğine dikkat çeken Uzel, “Ayrıca içerisinde bizzat kendisinin çizdiği 160 civarında tıbbi resim var. Bu resimler kitabı süslemek için değil, o dönemdeki cerrahlara konuyu anlatmak, bilgi vermek için minyatür tarzında yapılan, hekimin, aletin ve hastanın olduğu resimler. Bu, tıp tarihimizde tıbbi illüstrasyon tarihi açısından da son derece önemli. Sabuncuoğlu’nun yapmış olduğu eser, o dönemin bilimsel birikiminin tamamının içeriyor diyebiliriz. Sabuncuoğlu’nun şanssızlığı, cerrahi alanının ancak 20. yüzyılda tam özgürlüğüne kavuşmuş olması, çünkü ağrı, enfeksiyon ve kanama cerrahinin üç büyük problemiydi. Bu üç büyük probleme rağmen böyle bir eser yazması da son derece takdire şayan. Ayrıca Sabuncuoğlu’nun takdire şayan başka bir alanı da eserini Türkçe yazmış olması. Örneğin akupunkturla ilgili metot bile var kitapta. Bugün bile kullanılan ağrı dindirme metodunu Sabuncuoğlu yazmış. Bir kişinin dişi ağrırsa falanca noktaya basınç veya dağlama yapın diyor mesela. Bunun gibi onlarca doğru husus var” ifadelerini kullandı.

“Kitabın ikinci baskısı bu ay kitapevlerinde yerini alacak”
Sabuncuoğlu ile ilgili çalışmaların ilk olarak 1927 yılında başladığını dile getiren Uzel, sistematik, bütünsel çalışmanın ise ilk defa kendisi tarafından hazırlandığını ve Türk Tarih Kurumu tarafından 1992’de 2 cilt olarak basıldığını söyledi. Türk Tarih Kurumunun şimdi kitabın ikinci baskısını yaptığı bilgisini veren Uzel, “İkinci baskının özelliği, kitapta yer alan minyatürlerin ilk baskıdaki gibi siyahbeyaz değil tamamen renkli olması. Çok şık bir baskı oldu. Şu anda baskı devam ediyor ve bu ay içerisinde kitapevlerinde yerini alacak” şeklinde konuştu.

“Türk olduğum için gurur duyarak söylüyorum; Sabuncuoğlu en sistematik çalışan insan”
Şu anda üzerinde çalıştığı son kitabının ise diş hekimliği tarihiyle ilgili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uzel, “Bu eseri antik diş hekimliğinin altın kitabı olarak düşünüyorum. Diş hekimliği tarihinde batıdaki önemli isimler yer alacak ama en önemli yeri Sabuncuoğlu işgal edecek, çünkü dünyanın birçok ünlü bilim merkezlerinde, bilim müzelerinde ve kütüphanelerinde yaptığım araştırmalarda, tarihte yazılan kitapları bizzat gördüm, hiç tevazuya gerek yok Sabuncuoğlu bunlar içerisinde en sistematik çalışan insan. Bunu, Türk olduğum için gurur duyarak söylüyorum ama Türk olmasam da herkesin bunu mutlaka kabul etmesi gerekir. Bunun dışında Anadolu’da Bulunan Tıp Aletleri isimli bir kitabım var. Bu kitabım 2000 yılında Sedat Simavi Ödülü almıştı” dedi.
Prof. Dr. Uzel’e, Amasya’da Tıp ve Cerrahi Müzesine dönüştürülen Sabuncuoğlu'nun başhekimlik yaptığı Darüşşifaya'ya onun kullandığı aletlerin replikasını yaparak sunduğu katkı dolayısıyla Amasya Belediyesi tarafından ‘Fahri Hemşehri’ unvanı da verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren trafik polisi, hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
Anne adaylarına Covid-19 uyarısı
YEREL HABERLER Anne adaylarına Covid-19 uyarısı
Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve narenciyenin Kasım ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 371,5 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Yaş meyve ve sebze ihracatında zirve ...
Mersin'de korkutan yangın Erdemli ilçesinde serada çalışmaya giden üreticinin evinde çıkan yangında maddi hasar oluştu Evin çatısının altında bulunan güvercin yuvası ise yangından etkilenmedi
YEREL HABERLER Mersin'de korkutan yangın Erdemli ilçesinde serada ...
Akdeniz ilçesindeki türbeler yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz ilçesindeki türbeler yenileniyor
Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Belediye başkanlarından 'Engelliler Günü' mesajı
Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Engelliler Günü'nde engelli çocuğa anlamlı ziyaret
Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete kazandırıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi atıl durumdaki araçları hizmete ...
İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
YEREL HABERLER İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski ...
Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor
YEREL HABERLER Engelli kadın girişimci, eşofman ihraç ediyor
Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de yeşil alanlarda bakım çalışması sürüyor
Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Mut'ta mahalleleri bağlayan yollar onarılıyor
Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'Öğrenci Danışma Merkezi' kuruluyor
Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik kodlama' eğitimi
YEREL HABERLER Mersin'de özel gereksinimli bireylere 'Robotik ...
Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Mahalleli, 340 yaşındaki anıt çınara gözü gibi ...
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
YEREL HABERLER 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü Mersin'de 12 yıl önce Cuma Çabuk'un trafikte sıkıştırılarak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü Mersin'de 12 yıl ...
Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni TV’nin konuğu oldu
YEREL HABERLER Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim Toros Üni ...
12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
YEREL HABERLER 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı
Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 adet sera kurdu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, geri dönüşüm malzemelerinden 4 ...
Mezitli'de Covid-19'a karşı robotik kollu konteyner sistemi
YEREL HABERLER Mezitli'de Covid-19'a karşı robotik kollu konteyner ...
Sosyal mesafeli araç muayenesi
YEREL HABERLER Sosyal mesafeli araç muayenesi
Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan bir kent”
YEREL HABERLER Seçer: “Mersin yatırımcılar için tüm olanakları sunan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X