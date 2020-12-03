2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 4 - Turgutluspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, kendi sahasında Turgutluspor’u 40 yendi.
Stat: Tarsus
Hakemler: Onur Bingöl xx, Buğra Can Semercioğlu xx, Azad İlhan xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış Türkmen xx, Ferhat Duman xx (Atilla dk. 71 x), Abdulsamet xxx, Nurullah xx (Şahin dk. 66 x), Alperen xxx (Asım dk. 83 ?), Mertcan xx (Cem dk. 83 ?), Aytaç xx, İbrahim xx, Ahmet xx, Sefa xx, Samet Eker xxx (Alper dk. 83 ?)
Turgutluspor: Fatih xx, Mert xx, Süleyman xx, Samet Hakan xx, Samet Günhan xx (Koray dk. 46 x), Muhammet xx (Haşim dk. 41 x), Sinan xx, Mete xx, Mutlu xx (Ferhat Katipoğlu dk. 62 x), Mehmet xx (Burak dk. 46 x), Rıdvan xx (Mithat dk. 41 x)
Goller: Abdussamed (dk. 20 ), Alperen (dk. 32 ve 51), Samet Eker (dk. 78 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Mutlu, Ferhat Katipoğlu (Turgutluspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.