Otoyolda alev alan cipe, otomobil çarptı: 2 yaralı



MERSİN, (DHA) MERSİN'de, otoyolda lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak, alev aldı. Kazada sürücü yaralanmazken, cipe çarpan otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Mersin otoyolu Erdemli yönünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Bu sırada aniden alev alan cipe, 33 DUZ 33 plakalı otomobil çarptı. Cipin sürücüsü, hemen inerken, yara almadan kazadan kurtuldu. Otomobildeki 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, yaralı 2 kişi de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2020-12-03 17:44:39



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