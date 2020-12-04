Silifke’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Mersin’in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen B.T.’yi takibe aldı.

B.T., H.B. ve B.U., esrar sattığı sırada ekipler tarafından gözaltına alındı.

B.T.’nin üst ve ev aramasında 70 gram bonzai, 14 gram esrar, 15 adet Neurontin hap, 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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