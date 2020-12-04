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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de 51 noktaya ‘akıllı durak sistemi’ yerleştirildi

İHA

Mersin’de 51 noktaya ‘akıllı durak sistemi’ yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin merkezdeki 51 noktada yer alan duraklar, ‘Akıllı Durak Sistemi’ ile revize edildi. Yolcu yoğunluğunun en fazla yaşandığı duraklara yerleştirilen sistemde, hat numarası, hat adı ve araçların kaç dakikada geleceğinin bilgisi online olarak yer alıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde yer alan ve yolcu yoğunluğunun en fazla yaşandığı 51 noktaya yerleştirilen Akıllı Durak Sistemi sayesinde vatandaşların ulaşımlarını kolaylıkla yapabilmeleri amaçlanıyor. Kentkart Mobil uygulanmasından hangi duraktan kaç numaralı otobüsün geçeğini öğrenebilen yolcular, artık 51 noktada yer alan sistem sayesinde bu bilgiyi akıllı duraklardan da okuyabiliyor.

Duraklardaki sistemler güneş enerjisi ile çalışıyor
Akıllı durak ekranlarında hat numarası, hat adı ve araçların kaç dakikada geleceğinin bilgisi yer alıyor. Otobüslerin ne zaman geçeceğinin bilgisi anlık olarak hesaplanıp, online bir şekilde duraklara aktarılıyor. Akıllı durak sistemleri tamamen güneş paneli ile çalışıyor ve şebeke elektriği olmayan duraklarda bilgilendirme ekranlarının ihtiyaç duyacağı enerjiyi sağlıyor. Bu paneller sayesinde de harcanacak enerji depolanarak, ekranlarda görüntü sağlanıyor.

“Vatandaşlarımızı bekletmemek adına her türlü alt yapı çalışmasını yapıyoruz”
Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, otobüslerin hangi durağa, hangi saatte ve hangi zaman aralığında gelipgideceğini mobil uygulama ile tüm vatandaşlara ilettiklerini hatırlatarak, akıllı duraklarla ilgili şunları söyledi:
“Biz il merkezimizdeki 51 tane durağımızı akıllı durağa dönüştürdük. Vatandaşlarımız mobil hizmetin yanı sıra bu duraklara geldiğinde direkt ekrandan, monitörden hangi otobüsümüzün, hangi saatte durağa geleceğini öğrenebiliyorlar. Vatandaşlarımıza bu hizmeti sunmaya başladık. 51 durağımız aktif hale gelmiştir. Vatandaşlarımızı ulaşımda bekletmemek, süreyi en iyi şekilde kullanmak adına ne gerekiyorsa onun her türlü alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. Bu akıllı durak projemiz de bunlardan bir tanesiydi; vatandaşlarımızı yol ağı üzerinde bekletmemek adına yaptığımız projelerden bir tanesi.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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