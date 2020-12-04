Büyükşehir Belediyesi personeline ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Kadın Hakları’ eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık ‘Kadın Hakları Günü’ ve 10 Aralık ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ kapsamında personele yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek olan eğitimler, pandemi tedbirleri nedeniyle video konferans yöntemiyle sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1934 yılında Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih olan 5 Aralık’ın ‘Kadın Hakları Günü’ olarak kutlanması dolayısıyla ve 10 Aralık ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ kapsamında personele yönelik hizmet içi eğitimler gerçekleştirecek. Eğitimler, Türkiye’nin ilk kadın daire başkanlıklarından olan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülecek.



Eğitimler, MERKAM ile yürütülecek

10 Aralık’ta başlayacak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Kadın Hakları’ eğitimleri, Mersin Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) tarafından pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle 2’şer saat verilecek. Eğitimlerde ‘Cinsiyet Eşitsizliği’, ‘Toplumsal Roller’, ‘Dilde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Türkiye’de Kadın Haklarında Gerçekleşen Gelişmeler’ konuları işlenecek.



“Atatürk’ün ilkeleri sayesinde kadınlarımız birçok gelişmiş ülkede hemcinslerine oranla önde”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, 5 Aralık Kadın Hakları Gününün öneminden bahsederek, “Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte kadınlar çalışma hayatı başta olmak üzere siyasi, hukuki ve sosyal alanda birçok ülkeden önce siyasi ve sosyal haklarını elde etti. Sonrasında belediye seçimlerine katılma, köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisine seçilme hakkı tanınan kadınlara yönelik çalışmalar 5 Aralık 1934 tarihinde kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı taçlandı. Çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak için kadını ve erkeği eşit yurttaş yaratmanın gerekli olduğuna inanan Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran irade ve bu iradenin önderi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri sayesinde kadınlarımız özellikle seçme ve seçilme hakkı yönünden birçok gelişmiş ülkede yaşayan hemcinslerine oranla daha öndedir” dedi.



“Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun”

Bu vizyonla başlayan çalışmaların hala daha istenen ve beklenen noktaya ulaşmadığını aktaran Dokucu, “Ülkemiz 1935 yılında yapılan TBMM 5. dönem seçimlerinde 17 kadın milletvekili ile meclise girdi. Şu anda meclisimizde 101 kadın milletvekili var ve kadın milletvekillerinin oranı yüzde 17,29 olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemiz maalesef bu sayı ile 192 ülke arasından 117’nci sırada yer alıyor. Avrupa ülkelerinde ise 37 ülke içinde sondan üçüncü sırada. Bu örnekte de yer aldığı gibi kadının yönetimde, aktif hayatta, temsilde, özel sektör ve kamuda önünü açacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgusu ile tüm ülkemizin Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun” diye konuştu.

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