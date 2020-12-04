Alanya Sokağı renkleniyor

Yenişehir Belediyesince Alanya Sokağı ve çevresindeki 11 sokakta yapılan yenileme çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeşillendirme çalışmalarının devam ettiği ve estetik kent mobilyalarının yerleştirildiği Alanya Sokağı, yeni görünümüne kavuştu. Kuzey güney yönünde trafiğe kapatılan sokak, yeni yüzüyle misafirlerine ve sokak sanatçılarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Mersin’in en yoğun alışveriş ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Güvenevler Mahallesi’ndeki Alanya Sokağı olarak bilinen 1902 numaralı sokak, baştan aşağı yenileniyor. Yenişehir Belediyesinin anket çalışmaları ve bölge sakinlerine danışarak yürüttüğü proje kapsamında 12 sokaktaki enerji kabloları yer altına indirildi ve yağmur suyu hatları genişletilerek, içme suyu boruları yenilendi. Alt yapı çalışmalarının ardından tüm sokaklarda yol ve kaldırım yapımı tamamlandı. Yeni bir görünüme kavuşan Alanya Sokağına ise begonit taşlar döşendi ve sokak kuzeygüney yönünde trafiğe kapandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de sık sık bölgeyi ziyaret ederek, esnafların ve vatandaşların görüş ve önerilerini aldı. Bölge sakinleri, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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