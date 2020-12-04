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Başkan Yılmaz: "Kadınlarla daha güzel yarınlar için çalışıyoruz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

İHA

Başkan Yılmaz: "Kadınlarla daha güzel yarınlar için çalışıyoruz" Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin geleceğine yön verecek projelerini oluştururken her zaman kadınlardan destek alan bir anlayışı benimsediklerini söyledi. Yılmaz, "Hayatı güzelleştiren kadınlarla daha güzel yarınlar için çalışıyoruz" dedi.
Başkan Atsız, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını birçok ülkeden önce tanımasının millet olarak kadına verilen değerin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Atsız, "5 Aralık 1934 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkı, bugünün Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmasıyla sonuçlanmıştır. Geleceğe güvenle bakabilmek, kadını ve kadın haklarını önemsemekle doğru orantılıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'dünyada her şey kadının eseridir' sözünden hareketle biz de Toroslar Belediyesi olarak bu şiarla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer almasını önemsediklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Özelde ailenin, genelde toplumun temeli olan kadınlar, iş hayatından sanata, spordan bilime ve pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. Biz de Toroslar Belediyesi olarak kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha da güçlenmesi ve üretimde aktif rol oynaması için gayret ediyoruz" dedi.
Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi ile kadınların hem sosyalleşmelerine hem de istihdamına katkı sağladıklarını söyleyen Atsız, "Hobi, el sanatları, kuaförlük, el becerileri kapsamında ahşap boyama, cam füzyon, heykel, seramik, halıkilim dokuma, dekoratif ev tekstili, takı tasarımı gibi branşlarda açtığımız kurslarda kadınlara hem ek gelir sağlayacağı hem de hoşça vakit geçireceği bir alan sunmuş oluyoruz. Kurs sonunda belgelerini alan kursiyerler, kendilerine iş imkânı bularak aile ekonomilerine katkı sağlarken, aynı zamanda eğitimlerini devam ettirerek kendi iş yerlerini de açabiliyorlar" diye konuştu.

"Herkes, bizim için çok özel"
Toroslar Kadın Çocuk Danışma Merkezi'nin Türkiye'ye örnek olacak çalışmalara imza attığını da belirten Yılmaz, "Bir ülkenin kalkınmasının temel amacı insanlara sağlıklı ve rahat bir yaşam sağlayabilmekten geçer. Biz de Toroslar Belediyesi olarak halkımızın yaşamaktan mutlu olacağı bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Herkes bizim için çok özel. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimiz ile kadınlara psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti vererek farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Alanında uzman psikologlarımızın görev aldığı merkezimizde çocukların, yaşadıkları duygusal, gelişimsel ve davranışsal sorunların üstesinden gelmeleri ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi için yanlarında oluyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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