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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşme sevinci

İHA

Mezitli Belediyesinde toplu iş sözleşme sevinci

Mezitli Belediyesi ile belediyeye bağlı Mutlu Mezitli Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren çalışanları kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışanlar, Mezitli Belediyesi, Mutlu Mezitli A.Ş. ve DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan ve 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşme ile çok önemli sosyal haklara sahip oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 130 kadın çalışan, 427 erkek çalışanın yararlanacağı sözleşme ile haftalık çalışma saati 45 saatten 40 saate düşürüldü. Bu da her işçinin yıllık 33 gün eksik çalışması, görevli olması durumunda ise çalıştığı günlerin fazla mesaisini alması anlamına geliyor. Vardiyalı çalışanlar ile gece çalışması yapanların ücretleri iyileştirilirken, fazla çalışma ücretleri eskiye göre yüzde 40 oranında artış gerçekleştirildi. Pazar günü çalışmalara ilave 2 yevmiyeden 1 ilave 3 yevmiyeye çıkartıldı. Resmi olmayan bayram izinlerinde çalışanlara ilave 1 yevmiye ücret ödenmesi, yıllık ücretleri izin süreleri yüzde 20 ile yüzde 40 oranında artırılması, ücretli sosyal izinlerin süreleri ve kapsamları geliştirilmesi, kadrolu işçilere her yıl verilen kıdem zammı şirket çalışanlarının da yevmiyelerine yansıtılması gibi kararlar alındı.
Bunun yanında arazide çalışan tüm işçilere günlük net 3.60 TL arazi primi verilirken, bu ücret kadınlara 5.60 TL olarak ödenecek. İşin zorluk derecesine göre bedenen yıpratıcı işçilerin prim ve tazminatları diğerlerine göre daha fazla yükseltildi.
Çalışanların geçmiş hakları toplu ödenecek
Öğrenim yardımı, eğitim teşvik primi, temizlik ve hijyen primi, kirletici ve yıpratıcı iş primi, teknik unvan primi, uzun yol primi, işçi bayram primi gibi primler bu sözleşme ile verilmeye başlandı. Ölüm yardımı, evlenme yardımı iyileştirildi. Yemek yardımı günlük 5 TL’ den 16 TL’ ye çıkartıldı. Aylık 416 TL net yemek kartı olarak verilecek. Yakacak yardımı aylık 30 TL’den 50 TL’ye çıkartılırken, yıllık ilave tediye ikramiye 10 yevmiyeden 12 yevmiye çıkartıldı. Çalışanlar 1 Temmuz’dan bu yana hak ettikleri yılsonuna kadar birikmiş alacaklardan kişi başına 1.000 TL ödenecek. Bu maddeler ele alındığında 2 bin 500 TL’den 3 bin 650 TL’ ye çıkartıldı.
"Dünyayı saran olumsuzluklardan çalışanlarımız etkilenmesin diye çabaladık"
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, sendika üyeleri, Mezitli Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların katıldığı törende, dünyayı saran korona virüs salgınının oluşturduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekildi. Tüm şartlara rağmen ellerinden gelenin en iyisini vermek konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Başkan Tarhan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu özetlerken, “Ülkemiz de bu süreçte çok zor bir dönemden geçiyor. Bu olumsuzluklardan en çok siz işçiler nasibini alıyorsunuz. Dünyayı saran pandemi salgını da etkisini hızla artırarak herkesi doğrudan etkiliyor" dedi.
"Eşit işe eşit ücret uygulamasını belediyemizde gerçekleştirdik"
Mezitli Belediyesinde eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçirmekten mutlu olduklarını vurgulayan Başkan Tarhan, “Ülkemizin değerleri, güzellikleri tek tek yok oluyor. Böylesine kötü ortamda güzel ülkemizde böyle bir tablo içinde demokrasiyi ve sendikal hakları geliştirme çabasında siz işçi emekçileri mutlu etmek amacıyla toplu sözleşme imzalıyoruz. Derdimiz, çabamız, gönlümüz sizleri daha mutlu kılmak. Eşit işe eşit ücret uygulanmasını belediyemizde gerçekleştirdik. Sahada çalışan kadın çalışanlarımıza pozitif ücret uygulanmasına devam ediyoruz” diye konuştu.
"Çalışanlarımıza desteğimiz ve sürprizlerimiz devam edecek"
Toplu iş sözleşmesinde çok özel maddelerin bulunduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, çalışanların alkış ve sloganlarıyla desteklediği konuşmasında, “Ailesine şiddet uygulayan çalışanımızın olacağına inanmıyorum. Aksi durum olur ise bu çalışanımızın maaşı eşine verilecektir. Koşulların belediyemizi ekonomik yönden güçlendirmesi durumunda ek protokol ile sizlere desteğimizin süreceği yönündeki iyi niyetimizi bilmenizi isterim. Toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim. Huzurlu, özgür, mutlu Mezitli’nin oluşmasına katkı sunan değerli işçi emekçi arkadaşlarımıza, memur arkadaşlarımıza sevgiler sunuyor, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
"Başkanımız 'şartları zorlayın en iyisini verin' dedi"
DİKS Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy ise görüşmelerde çalışanlar lehine aldığı tutum nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkür ederek, “Başkanımız Neşet Tarhan, görüşmeye katılan belediye bürokratlarına, ‘belediyenin bütün imkanlarını zorlayın, verebileceklerinizin en iyisini verin’ diyerek önemli bir irade ortaya koymuştur. Bu da bizim elimizi son derece güçlendirmiştir. Biz her zaman Mezitli Belediyesi ile Türkiye’ye örnek olacak sözleşmeleri imzaladık. Pandemi koşullarına rağmen yapılabilecek en iyi sözleşmeyi imzaladık. Toplumun sağlığı için her türlü çabayı gösteren değerli çalışanlarımız her şeyi hakkediyor. Başkanımız Neşet Tarhan ve belediye çalışanlarımıza bu destekleri nedeniyle teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Mezitli Belediyesi iştiraki olan Mutlu Mezitli Ltd. Şti. Genel Müdürü Filiz Yalın ve DİSK Başkanı Kemal Göksoy arasında çalışanlarla birlikte imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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