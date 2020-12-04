Mersin'de koruyucu ekipman kullanmayan hastane personelleri uyarıldı

Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde aynı birimde görevli 8 sağlık çalışanının Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından, ofis ortamında ve dinlenme aralarında kişisel koruyucu ekipman kullanmadıkları ve mesafe kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen hastane personellerinin yazılı olarak uyarıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında Toros Devlet Hastanesi idaresi tarafından Covid19’a yakalanan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğünce pandeminin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı algoritmalar çerçevesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızın tamamına kişisel koruyucu ekipman tedarik edilmiş ve uygulamalar hakkında eğitimler verilmiştir. Talimatlara aykırı hareket ettiği saptanan personel öncelikle sözlü olarak, sonrasında ise ilgili mevzuat dayanak gösterilerek yazılı olarak uyarılmıştır. Toros Devlet Hastanesi evde sağlık hizmetleri biriminde görev yapan personelin, sözlü uyarılara rağmen ofis ortamında ve dinlenme aralarında kişisel koruyucu ekipman kullanmadıkları ve mesafe kurallarına riayet etmedikleri tespit edilmiştir. Bu ihmaller sebebiyle bir iki gün içerisinde aynı birimde çalışan 8 personelin (hekim, hemşire, bilgi işlem personeli, şoför) Covid19 testi pozitif çıkmış ve bunun üzerine idare tarafından bu birimde çalışan personelin tamamı daha dikkatli olmaları hususunda yazılı olarak uyarılmıştır. Haberlerde iddia edildiği gibi soruşturma açılması ya da baskı uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Pandeminin başından itibaren canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Görevlerini sağlıklı ortamda yapabilmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.