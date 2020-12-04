Mersin Metrosu'nda ön yeterlilik ihalesi sonuçlandı Ön yeterlilik ihalesine katılarak teklif veren 13 firmadan 9'u yeterli bulundu

Mersin Metrosu için 9 Ekim'de yapılan ön yeterlilik ihalesinde teklif veren 13 firmadan 9'unun yeterli bulunduğu bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Raylı Sistem Projesi’nin 9 Ekim’de yapılan ön yeterlilik ihalesinin değerlendirmesi tamamlandı. İhalenin ayrıntılı değerlendirme sonucu Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yayınlandı.



9 teklif yeterli bulundu, ihalenin ikinci aşaması 29 Ocak’ta

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu tarafından yapılan ön değerlendirmenin ardından teklif sunan tüm firmaların yeterlilikleri ayrıntılı olarak incelendi. İhale komisyonu tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmelerde 9 teklif yeterli bulunurken, 4 teklif yeterli bulunmadı. Fiyat tekliflerinin alınacağı ihalenin ikinci aşaması ise 29 Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.



'Mezitli3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı'nın inşaat ve elektromekanik sistemlerinin temini, montajı ve işletmeye alınması işi için 9 Ekim tarihinde yapılan ön yeterlilik ihalesine, yerli ve yabancı iş ortaklarının da bulunduğu 13 teklif sunulmuştu. Ön yeterlilik başvurusu yeterli bulunan firmalar ise şöyle açıklandı:

"Dillingham Construction Int+KiskaKom İnş. ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Zirve İnşaat Taah. Mad. Turz. Paz. San.Tic.A.Ş., Doğuş İnş. ve Tic. A.Ş Yapı Merkezi İnşaat ve San. A.Ş. ortak girişimi, SMU Engeocom LtdMetGün İnş. Taah. ve Tic. A.Ş. iş ortaklığı, Şenbay Madencilik TurzmAzer İn. Servis MMC, Alsim Alarko San.Tesisleri ve Tic. A.Ş., Pers Yapı İnş.+ Astro Üst Yapı A.Ş. iş ortaklığı ve Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş."

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