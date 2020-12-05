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'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'

DHA

'Çiftlik yumurtası, vatandaşa köy yumurtası diye yediriliyor'


Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)YUMURTA Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında tüketiciye yedirildiğini söyledi.
Vatandaşların daha sağlıklı ve organik olduğu gerekçesiyle köy yumurtasına ilgi göstermesinin ardından bazı pazarlarda çiftlik yumurtalarının köy yumurtası adı altında satışa sunulduğu ortaya çıktı. Yumurta Üreticileri Derneği Başkanı Fehmi Bayazıt, bazı satıcıların çiftlik yumurtasını, köy yumurtası gibi sattığını bildirdi.
'TAVUK DIŞKISI VE SAMANA BULUYORLAR'
Köy ve semt pazarlarında köy yumurtası adı altında kaşesiz yumurta satıldığını tespit ettiklerini belirten Bayazıt, "Hepsinin kaşesiz olduğunu tespit ettik. Hepsi aynı renk, aynı gramajlarda. Köy yumurtası aynı renkte, aynı boyutta olmaz. Yumurtanın üzerinde köy yumurtası da olsa, gezen üreticisi de olsa numara olmak zorunda. 1 tane de olsa bin tane de olsa miktar fark etmez kaşe olmak zorunda. Bu kaşe yumurtanın hangi kümese ait olduğunu, hangi kümesten çıktığını, ne şekilde üretildiğini belirtiyor. Pazarlarda satılan hiçbir yumurta organik ya da köy yumurtası değildir. Kafes yumurtalarını alıp leğenin içinde tavuk dışkısı ve samana bulandırıp köy yumurtası adı altında satıyorlar. Bunu da organik ürünmüş gibi satıyorlar" dedi.
'KAŞESİZ YUMURTA ALMAYIN'
Vatandaşları kaşesiz yumurta almamaları konusunda uyaran Bayazıt, "Vatandaşlarımız kaşesiz yumurta almasın. Yumurta bozuk çıktığında bir muhatap bulamazlar ama kaşeli yumurta aldıklarında hesap soracakları bir adres bulabilirler. Kaşesiz yumurtanın satışı yasak. Ağır cezaları var. Vatandaşlarımız bu şekilde hem sağlıklarından olmaz hem de kandırılmaz" diye uyardı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDINAdnan AÇIKGÖZ
2020-12-05 09:35:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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