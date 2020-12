Bu mutfakta 3 çeşit yemek 3 TL Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Mahalle Mutfakları'nda, biri sabit, 3’ü mobil olmak üzere kentin 4 noktasında, hafta içi her gün 16.30-18.30 saatleri arasında vatandaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti sunuluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Mahalle Mutfakları'nda, biri sabit, 3’ü mobil olmak üzere kentin 4 noktasında, hafta içi her gün 16.3018.30 saatleri arasında vatandaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının Türkiye’de görüldüğü mart ayı itibariyle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete başlayan Mahalle Mutfakları, şu anda Halkkent, Şevket Sümer, Kurdali ve Demirtaş mahallelerindeki vatandaşlara ulaşıyor. Emekli, asgari ücretle çalışan ve küçük esnaf olarak geçinmeye çalışan vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde günde ortama 450, ayda ise 10 bine yakın kişiye 3 TL’ye 3 çeşit yemeğe ulaşım imkanı sunuluyor. Menüler, Büyükşehir Belediyesinin resmi web sayfası 'www.mersin.bel.tr’nin ‘duyurular’ kısmında aylık olarak paylaşılıyor.

Piyasa koşullarında içerisinde et, pilav ve yoğurt bulunan 3 çeşitli bir menü 20 lira civarında satılıyor. Mahalle Mutfaklarında ise içerisinde et de bulunan bir menüyü tüketen bir kişi, aylık sadece 66 lira para harcıyor. Bir kişinin sağladığı aylık 264 lira tasarruf, yalnızca bir asgari ücretle geçinmeye çalışan 5 kişilik bir ailede bin 320 liraya denk geliyor.



“11 Mart’tan bu yana 500 binin üzerinde vatandaşımıza ücretsiz yemek ulaştırdık”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Engin Yıldırım, Mahalle Mutfaklarının yanı sıra salgın sürecinde özel ihtiyaç sahibi kişilere de ücretsiz yemek hizmeti sağladıklarını belirterek, “Aşhanemizde özellikle yaş almış, kronik rahatsız ve engelli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz yemek ulaştırıyoruz. Salgının Türkiye’de de görüldüğü 11 Mart’tan bu yana 500 binin üzerinde yurttaşımızın evine ücretsiz yemek ulaştırdık. Bu çalışmamız düzenli olarak devam ediyor” dedi.



“Mahalle Mutfak sayılarımızı ileriki günlerde artırmayı düşünüyoruz”

Pandemi döneminde Mahalle Mutfakları hizmetiyle vatandaşlara ekonomik anlamda nefes aldırdıklarını belirten Yıldırım, yemeklerin usta aşçılar tarafından hijyenik koşullarda pişirilerek tek kullanımlık kaplara konulduğunu belirtti. Yemekleri aşhaneden mahallelere taşıyan araçların da düzenli olarak dezenfekte edildiğini kaydeden Yıldırım, “'Tenceremiz paylaşım için kaynıyor’ sloganımızla 4 ayrı noktamızda, günlük 400500 kişiye 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti sunuyoruz. Mahalle Mutfakları sayılarımızı ileriki günlerde artırmayı düşünüyoruz, çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Vatandaşlarımıza bu zor günlerde bir nefes olmak adına elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” diye konuştu.



“Menülerimizde proteini eksik etmemeye çalışıyoruz”

Aşhanede görevli gıda mühendisi Bilge Küçükkubaş da menülerin hazırlanma sürecinde gıdaların besin değerlerine dikkat ettiklerini belirterek, “Bir bireyin bir öğünde alması gereken protein, karbonhidrat ve yağ oranları göz önünde bulundurularak, temel ihtiyaçları doğrultusunda menülerimiz hazırlanmaktadır. Menülerimizde proteini eksik etmemeye çalışıyoruz ve hijyen koşullarına üstün seviyede dikkat ediyoruz” şeklide konuştu.

Yemek dağıtım personeli Musa Yılmaz ise insanların yüzlerinde gördükleri mutluluğun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, “Yaşlı amcalarımız, bazen de çoluk çocuklar mesafeyi koruyarak tek tek sıraya giriyorlar. Bizlerden memnun kalıyorlar, mutlu oluyorlar, seviniyorlar” ifadelerini kullandı.

Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Sarıkaya, emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını ve Mahalle Mutfaklarının bütçesine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, “45 nüfusuz, birer tane aldık, götürüp yiyeceğiz. 3 kişilik, 5 kişilik bir akşam yemeği dünyaya mal oluyor, para yetişmiyor. Ben emekli bir adamım. Aldığım asgari ücret, hatta asgari ücretin hemen hemen altında. Onun için kimseye yetmiyor. Başkanımızdan Allah razı olsun. Harika yemekler, Allah var, lezzetli. Et yiyemeyen bir dünya insan var. İşte gelip alıyorlar, yiyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.