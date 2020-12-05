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Seçer: "Bütün renkleri kucaklayacağız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen törende Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne gönüllü olarak katkı sunan kişilere teşekkür belgelerini verdi

İHA

Seçer: "Bütün renkleri kucaklayacağız" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen törende Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne gönüllü olarak katkı sunan kişilere teşekkür belgelerini verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen törende Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne gönüllü olarak katkı sunan kişilere teşekkür belgelerini verdi. Gönüllüler Şube Müdürlüğü’nün ilk gönüllüsü olan Meral Seçer de teşekkür belgesini Başkan Seçer’den aldı.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın toplam 319 gönüllüsü bulunuyor. Salgın nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde düzenlenen törenle temsili olarak Gönüllüler Günü için 9 kişiye teşekkür belgesi verildi. Törende Gönüllüler Günü’nün yanı sıra 5 Aralık 1934’de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü de kutlandı. Kent Konseyi binasında düzenlenen törene Başkan Seçer, eşi Meral Seçer, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, daire başkanları ve gönüllüler katıldı. Burada konuşan Seçer, yönetime geldikleri günden itibaren öncelikli politikalarının sosyal politikalar olduğunu vurgulayarak, "Fakire fukaraya dağıtılan bir tas çorbanın, bir kap yemeğin ya da çocuğuna mama alamayan anneye gönderdiğimiz bebek paketinin o insanlara dünyalara değer bir katkı olduğunun farkında olmayanlar, bizim yaptığımız bu hizmetleri küçümsediler. Belediyecilik sadece rutin hizmetlerinizi yapmak, her yere bina kondurmak, imar değişikliklerinde kalem oynatarak rant oluşturma makamları değil. Belediye, belediyecilik, belediye başkanı, toplumun her kesimine, her canlı varlığa, cansız varlığa evrensel normlarda, evrensel kriterlerde hizmet etme anlayışı içinde olmak zorundadır. Biz fakirimize de, fukaramıza da, kadınlara da özel bireylerimize de, esnafımıza da, işçimize de, çiftçimize de, sanayicimize de dokunmak zorundayız" dedi.

“Gönüllülük Şube Müdürlüğü bir ilk olma statüsünde”
Gönüllülerin belediye hizmetlerine hiçbir bedel almadan fedakarca katkı sağladıklarını belirten Seçer, “Bu insanın karı yok. Yani belediyeden bir maaş almıyor. Sosyal güvencesi yok, biz onun SSK primini falan ödemiyoruz. Ama mesaisini veriyor, zamanını veriyor. İşinden fedakarlık yapıyor, ailesinden fedakarlık yapıyor, çocuğundan fedakarlık yapıyor. İnançlı bir insan olarak Allah katında bundan daha yüce bir yer olduğunu düşünmüyorum. Onun için gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlara hizmetlerinden dolayı bizlere, özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımız, çocuğumuz, engellimiz bu insanlara dokundukları için, onlara sıcaklıklarını, şefkatlerini hissettirdikleri için müteşekkirim” şeklinde konuştu.
Türkiye’de ilkler arasında yer alan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde kurulan Gönüllülük Şube Müdürlüğü’nün de bir ilk olduğunu ifade eden Seçer, “Önemli olan ilk olmak, yenilik oluşturmak, yeni bir şey üretmek. Devraldığımız bir konuyu devam ettirmek değil. Üstüne bir şeyler koyarak yeni bir şeyler oluşturmak. Ben şehrimizdeki tüm yurttaşlarımızı, bu hassasiyette olan insanlara katkı vermek isteyen her vatandaşımı bu çalışmalara katkı vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gönüllülük, renk ayrımı olmadan yapılan çok kutsal bir görev”
Kurumda görev yapan herkesin siyasi körlük içerisinde olmak zorunda olduğunu kaydeden Seçer, “Biz herkesin Belediyesiyiz. Hangi siyasi partiden, hangi bölgeden, hangi düşünce yapısından, hangi inanç grubundan olursa olsun, biz herkesi kucaklıyoruz. Gönüllülük, renk ayrımı olmadan yapılan çok kutsal bir görevdir. Bütün renkleri kucaklayacağız. Hem hizmet ettiğimiz kitlelere, hem beraber gönüllülük çatısı altında yol arkadaşlığı yaptığımız mücadele arkadaşlarımızın siyasi görüşü ya da farklılıkları bizim alakadar olacağımız konular değildir. Ben tüm yurttaşlarımızı bir kez daha bu çalışmalarımıza katkı vermeye çağırıyorum” diye konuştu.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yeni bir çalışma başlatacağını aktaran Seçer, bu çalışmaların Engelliler ve Sağlık Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’yle eşgüdüm halinde yürütüleceğini söyledi. Seçer, “Adına merhem dediğimiz, yani yaralara merhem olacak çalışmaları yapacak yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Herkese dokunacağız. Mersin'in her köşesinde, her cinsiyetten, her sosyoekonomik yapıdan, her gruptan, her bölgeden, her ilçeden, her mahalleden hiç fark etmiyor. Ekonomik sorunu olan, toplumsal sorunu olan, tıbbi sorunu olan, psikolojiktir ya da başka biyolojik rahatsızlıklardır. Hukuki problemi olan, ailevi problemi olan, çevresel problemi olan bütün yurttaşlarımızın derdine derman olmak, yaralarıma merhem olmak için bugünden çok daha fazla çalışacağız" dedi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ise gönüllülük çalışmaları hakkında bilgiler verirken, “Gönüllülükle toplumda eşitsizlikleri azaltırız, gönüllü çalışmalarla toplumdaki dengesizlikleri dengeleriz Tek başımıza belediye de olsak, kamunun farklı yerlerinde de çalışıyor olsak gücümüz her zaman sınırlı. Ama el ele verdiğimizde, gerçekten güzel bir yaşam için uğraşan insanlar el ele verdiklerinde, çok daha güzel bir ülkeye, çok daha çabucak sahip olacağız. Bahar daha hızlı gelecek” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından gönüllere teşekkür belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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