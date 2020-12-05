Toroslar Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını yaptı

Toroslar Belediye Meclisi, 2020 yılının son meclis toplantısını yaptı. Aralık Ayı toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, pandemi kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Yılmaz, 2020 yılında gerçekleşen çalışmalara sağladıkları katkı ve desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, 2021 yılında da daha güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Alınan kararların hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, "Millet olarak birçok badireden geçtiğimiz bu günleri geride bırakarak sağlık, başarı ve huzurla karşılayacağımız 2021 yılında, bu yıl da olduğu gibi Toroslar Belediye Meclisimizin uyumla çalışacağına olan inancımız tam. Toroslarımızın daha iyi hizmetlerle buluşması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda da çağrı yapan Yılmaz; "Önümüzdeki iki hafta kritik bir süreç. Tedbirlere harfiyen uyarak inşallah bu zorlu süreci atlatacağız ve daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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