Antalya açıklarındaki deprem, Mersin'de de hissedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)ANTALYA açıklarında Akdeniz meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Mersin'in Anamur ilçesinde de hissedildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, Antalya'nın yanı sıra Mersin´in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde de hissedildi. Deprem fark eden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşlar, deprem sırasında korktukları ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2020-12-05 17:31:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.