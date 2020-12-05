Tarsus'taki cinayete 3 tutuklama



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Gökhan Neşet'in (28) öldüğü kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si kadın, 3 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Gökhan Neşet, Turgut B. (29), Mehmet N. (34) ile Mehmet K. (34) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Guruptaki diğer kişiler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Gökhan Neşet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilişkili soruşturmayı yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.G. ile S.A. ve Z.E. adlı kadınlar tutuklandı, A.Ç., C.Y., E.Y., M.N., T.B., F.F. ve İ.F. ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-12-05 19:01:14



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