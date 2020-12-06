Akdeniz ilçesinde sokaklar yasak süresince dezenfekte edildi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde caddeler, sokak ve meydanlar, pazaryerleri, okul ve cami avluları ilaçlı su ile dezenfekte ediliyor, tonlarca çöp ve moloz toplanıp, çöp konteynırları ilaçlı su ile yıkanıp arındırılıyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgına karşı uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından tüm ülkede hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında, yüzlerce çalışan ve onlarca hizmet aracıyla ilçeye bağlı mahallelere çıkarma yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, arazözler yardımıyla cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkayıp dezenfekte ederken, tonlarca çöp ve moloz toplanıyor, çöp konteynırları ilaçlıtazyikli su ile yıkanıp temizleniyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri de kapalı olması gereken işyerleri ile ilgili denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

33 çöp aracı, 65 mahallenin tümünün çöplerini rutin şekilde toplarken, araçlardan 4 tanesi ise gün içinde bölgedeki şikayetler üzerine dolan çöp konteynırlarını boşaltıyor. Ayrıca 2 adet çöp konteynırı yıkama aracı ile günlük ortalama 160 adet çöp konteynırı yıkanıp dezenfekte edilirken, 3 adet dezenfekte arabası ile de pazaryerleri, cadde ve sokaklar yıkanıyor ve dezenfektesi sağlanıyor. 6’sı büyük boy, 3’ü mini boy olan toplam 9 adet süpürge aracı ilçe genelinde faaliyet gösterirken, ayrı bir ekip de bir kepçe, bir kamyon yardımıyla her bölgede moloz toplama hizmeti veriyor.

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