Çocuğun drondan kaçma anı kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir çocuğun gördüğü drondan korkarak kaçmaya çalıştı anlar kameraya yansıdı.

Yenice Mahallesi'nde amatör bir fotoğrafçı, dron ile bölgeyi havadan görüntüledi. Dronu bir müddet havada kalan fotoğrafçı, ekranda farkettiği bir çocuğu, daha yakından görüntülemeye çalıştı. Üzerinde dolaşan cismi gören çocuk korkuyla kaçmaya başladı. Çocuğun, panik halleri saniye saniye kaydedildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-12-06 11:11:15



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