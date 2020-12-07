Tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde tek odalı evde yaşam mücadelesi veren Süleyman Baybatoğlu (67), "Bu yaştan sonra da insan gibi yaşamak insan gibi ölmek istiyorum" diyerek, yardım istedi.
İlçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1927 Sokak'ta tek odalı evde yaşayan boya ustası Süleyman Baybatoğlu, hayata tutunmaya çalışıyor. Baybatoğlu, geçimini sağlayamadığını, mahalledeki birkaç polis memurunun desteği ile bir nebze de olsa hayata bağlandığını anlatarak, çeşitli hastalıklarla da mücadele ettiğini kaydetti. Baybatoğlu, şunları söyledi:
"Kalp ana damarıma stent taktılar, koah hastası olduğum için nefes alamıyorum. Yüksek tansiyondan sol gözümü kaybettim. Evimin durumu içler acısı, gözüm görmüyor, kalpte stent var. Hayırseverlerden yardım istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2020-12-07 09:43:54
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