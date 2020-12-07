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(Özel) Meslek lisesinde dikildi, Hollanda’ya ihraç edildi Mersin, Hollanda’ya tek kullanımlık önlük ihraç etti. Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dikilen 38 bin 500 önlük, tıra yüklenerek Hollanda’ya gönderildi İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gündoğan: “Türkiye’deki meslek liseleri arasında önlük olarak ilk ihracatı okulumuzdan yapıyoruz”

İHA

(Özel) Meslek lisesinde dikildi, Hollanda’ya ihraç edildi Mersin, Hollanda’ya tek kullanımlık önlük ihraç etti. Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dikilen 38 bin 500 önlük, tıra yüklenerek Hollanda’ya gönderildi İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gündoğan: “Türkiye’deki meslek liseleri arasında önlük olarak ilk ihracatı okulumuzdan yapıyoruz”

– Mersin, meslek liselerinde üretilen tek kullanımlık tıbbi önlükte ilk ihracatını gerçekleştirdi. Korona virüs salgını çerçevesinde sağlık çalışanlarının ihtiyacını gidermek üzere Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dikilen 38 bin 500 önlük, tıra yüklenerek Hollanda’ya gönderildi.
Mersin’deki meslek liseleri, korona virüsün (Covid19) Türkiye’de görülmeye başlandığı mart ayından bu yana maske ve dezenfektan üreterek, başta Mersin olmak üzere talep eden tüm illerin ihtiyacını karşılıyor. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen üretimlere son aylarda tek kullanımlık önlük de eklenirken, bu önlüklere yurt dışından da talep geldi. Hollandalı bir firma, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden tek kullanımlık önlük talep etti. Talep üzerine önlükler Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde dikilerek Hollanda’ya gönderildi.

“Bir tır dolusu önlüğümüzü Hollanda’ya ihraç etmiş bulunuyoruz”
Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, önlüklerin tıra yüklenmesi sırasında İHA muhabirine açıklama yaptı. Covid19 salgınıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Mersin’deki meslek liseleri olarak çok hızlı bir şekilde maske ve tek kullanımlık önlük üretimine başladıklarını belirten Gündoğan, “Bu anlamda okulumuzda bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 400 bin adet maske üretimi yaptık. Bunu hem ilimiz hem çevre illerimizin ihtiyacını karşılamak için gönderdik. Şu anda da Hollanda’ya tek kullanımlık önlük ihracatını yapıyoruz. Bir tır dolusu önlüğümüzü bugün itibariyle Hollanda’ya ihraç etmiş bulunuyoruz” dedi.

“38 bin 500 adet önlüğümüzü Hollanda’ya ihraç ediyoruz”
İlk ihracatın öyküsünü de paylaşan Gündoğan, Mersin ve çevre illerin ihtiyacını karşılama noktasında okullardaki üretimler devam ederken Hollanda’dan kendilerine bir talep geldiğini söyleyerek, "Hollandalı bir firma önlük ihtiyaçları olduğunu söyledi. Biz de içerideki ihtiyacı karşıladıktan sonra onlara da bu anlamda bir ihracat yapabileceğimizi söyledik ve çalışmamızı tamamladık. Şu anda 38 bin 500 adet önlüğümüzü Hollanda’ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

“Türkiye’deki meslek liseleri arasında önlük olarak ilk ihracatı okulumuzdan yapıyoruz”
İhracatta talep olması halinde altyapılarının hazır olduğunu vurgulayan Gündoğan, gerçekleştirdikleri önlük ihracatının da Türkiye genelindeki meslek liseleri arasında bir ilk olduğunun altını çizdi. Gündoğan, “Yurt dışı ihracatını önlük olarak ilk kez okulumuzdan yapıyoruz. Maske üretimiyle ilgili farklı illerimizden yurt dışına ihracatlar yapıldı ama önlük olarak ilk defa burası yapıyor. Bakanlığımızın altyapı kurmayla ilgili olarak bize çok ciddi destekleri oldu. Altyapımızı kurduk, hem maske hem önlük üretimi noktasında yurt içi ve yurt dışından gelebilecek tüm talepleri karşılamaya hazırız. Ekibimiz de hazır” ifadelerini kullandı.

“Okulumuzda maskeyle birlikte 1,5 milyon liralık satış hacmine ulaştık”
Üretim kapasiteleri ve bugüne kadar elde ettikleri gelirle ilgili de bilgi veren Şube Müdürü Gündoğan, üretime ilk etapta 20 kişiyle başladıklarını, işin yoğunluğuna göre 100 kişiye kadar çıktıklarını dile getirdi. Bugün talep olması halinde 100 kişiyle üretim yapabileceklerini belirten Gündoğan, şöyle devam etti: “Günlük maske üretiminde 100 bin adede ulaştık. Günlük 5 bin civarı da önlük üretim kapasitemiz var. Şu ana kadar yaklaşık 75 bin adet tek kullanımlık önlük ürettik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile Mersin Üniversitesine hibe olarak gönderdik. Onun dışında yine farklı yerlerden gelen talepleri karşıladık. Üretimlerimiz döner sermaye kapsamında yapılıyor. Bu kapsamda da Hollanda’ya ihracatımızdan yaklaşık 200 bin liralık bir gelir döner sermayemize girecek. Okulumuzda da bugüne kadar maske üretimiyle birlikte 1,5 milyon liralık satış hacmine ulaştık.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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