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AKİB’in ihracatında liderlik demir çelik sektörünün Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz: "Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre demir çelikte yüzde 28, hububat ve bakliyatta yüzde 8, mobilyada yüzde 6 ve hazır giyimde yüzde 5 oranında ihracat artışları sağladık"

İHA

AKİB’in ihracatında liderlik demir çelik sektörünün Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz: "Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre demir çelikte yüzde 28, hububat ve bakliyatta yüzde 8, mobilyada yüzde 6 ve hazır giyimde yüzde 5 oranında ihracat artışları sağladık"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, kasım ayında 1 milyar 127 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını, demir çelik ürünleri ihracatında önemli artış elde ettiklerini belirtti. Başkan Yamanyılmaz, “Covid19 pandemisinin ikinci dalgasında küresel pazarlarda kısıtlamalar geri gelirken belirsizlik engellerini kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre demir çelikte yüzde 28, hububat ve bakliyatta yüzde 8, mobilyada yüzde 6 ve hazır giyimde yüzde 5 oranında ihracat artışları sağladık” dedi.

"KOBİ’leri ihracat ailemize kazandırıyoruZ"
Pandeminin etkisini artırdığı bugünlerde ihracatçıların mevcut pazarlardaki konumlarını korumalarını sağlamak ve yeni pazarlarda da varlık gösterebilmeleri için çalıştıklarını belirten AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, sanal ticaret heyetleri ve ticaret müşavirlikleriyle elektronik sohbet etkinliklerinin yanı sıra ihracat potansiyeli olan KOBİ’leri de ihracat ailesine kazandırmak için ‘Birlik’te İhracat Projesi’ ve ‘Pandemi’de İhracat Projesi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı. Yamanyılmaz, bu projelerle hedeflerinin hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracat ailesine kazandırmanın yanı sıra ihracat potansiyelini yeterince değerlendirmeyen işletmelerin de bu potansiyellerini harekete geçirmek olduğunu vurguladı.
AKİB’in kasım ayındaki üye sayısının 18 bin 149’a yükseldiğini, geçen aya göre 213 firmanın daha ihracat ailesine katıldığını dile getiren Başkan Huriye Yamanyılmaz, “Koşullar ne olursa olsun ülkemiz için üretmekten ve ihracattan vazgeçmiyoruz. İhracatla yükselen bir Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz. İhracat ailemize her geçen ay yeni üyelerin katılması da tesis ettiğimiz gönül ve inanç birliğinin en güçlü yansımasıdır” diye konuştu.

Kasım ayının lokomotifi demir çelik sektörü
Türkiye’nin üçüncü çeyrekte 6,7’lik büyüme oranına ulaştığını ve bu oranla da G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke konumunu koruduğunu kaydeden Yamanyılmaz, yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısı gösterdiğini hatırlattı. Başkan Yamanyılmaz, kasım ayında 16 milyar 88 milyon dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,5 oranında destek veren AKİB’in ortaya koyduğu dış satım performansında demir çelik sektörünün lokomotif güç olduğunu ifade eden Yamanyılmaz, şöyle konuştu:
“Yılın 11’inci ayında bölge ihracatımızın lideri olan Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 28’lik artış yakalayıp, 298 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliğimiz 253,1 milyon dolarlık hacme ulaşan Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Birliğimiz oldu. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatını sırtlayan Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz ise 204,2 milyon dolar değer elde ederek üçüncü sırada yer aldı. Kasım ayında Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 8 artış yakalayıp, 114 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 6 artış elde ederek 96,7 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yine bu dönemde Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz 72,5 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğimiz 27 milyon dolar, Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz 22,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.”

"Nijerya pazarında yüzde 422 artış yakaladık"
Ortak akılla hareket etmeye büyük özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Yamanyılmaz, kasım ayında AKİB’in ana pazarlarını Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin oluşturduğunu ifade etti. Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Yamanyılmaz, “Kasım ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerde, yüzde 10 artış ve 103,2 milyon dolar değer ile Rusya birinci sırada yer aldı. Rusya’yı 102 milyon dolar değer ile Irak, 74 milyon dolar değer ile Hollanda takip etti. Bu ayda ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelerin başında yüzde 422 artış ve 17,7 milyon dolar değer ile Nijerya geldi. Bu ülkenin ardından, yüzde 109 artış ve 74 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, yüzde 43 artış ve 15,1 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkelerin yanı sıra, İtalya, İsrail, Birleşik Krallık ve ABD pazarlarında da ciddi artışlar elde ettik.” şeklinde konuştu.

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